乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯

新华网北京3月11日电（郭梦妍 龚雪梅 徐四海）乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯在中国两会召开期间接受新华网专访时表示，中国消除绝对贫困和经济持续增长使全世界受益。

“中国消除绝对贫困意味着人民生活条件取得实质性改变。这是一项巨大的文明成就。”卢格里斯说，“我走遍了中国的东西南北，最令我关注的是中国为消除贫困做出了艰苦卓绝的努力。”

卢格里斯表示中国取得的脱贫成就将对包括拉美国家在内的整个世界经济产生巨大影响，尤其是对经济与中国息息相关的乌拉圭。他祝贺中国在消除贫困方面所取得的成就，并表达了对中国将继续保持经济增长和可持续发展的信心。

卢格里斯指出，过去一年中，乌中两国通过相互捐赠医疗用品和紧密的技术合作，在抗击疫情方面进行了卓有成效的合作。他说，“随着第一批中国疫苗的抵达，乌拉圭开始了大规模的新冠疫苗接种工作。”

谈到两国外交关系时，卢格里斯表示，“近年来，乌中两国双边关系取得良好发展。目前我们正在推动双边战略伙伴关系，以期将其提升到全面战略伙伴关系。”

卢格里斯补充道，乌中两国的双边关系前景广阔。“我们参与‘一带一路’倡议，希望借此平台继续巩固两国互利的交流合作。”

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