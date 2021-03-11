新华社北京3月10日电（记者成欣）外交部发言人赵立坚10日说，中国摆脱绝对贫困为世界范围内消除贫困、实现和平发展作出历史性贡献。

当日例行记者会上，有记者问：近日，联合国秘书长古特雷斯致函中方，祝贺中国取得脱贫攻坚全面胜利，称这一重大成就为实现2030年可持续发展议程所描绘的更加美好和繁荣的世界作出了重要贡献，中国取得的非凡成就为整个国际社会带来了希望，提供了激励。请问中方脱贫攻坚的成功对世界有何借鉴意义？

赵立坚说，消除贫困是人类共同理想。作为一个占世界五分之一人口的大国，中国摆脱绝对贫困，在解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题上取得了伟大历史性成就，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为世界范围内消除贫困、实现和平发展作出历史性贡献。

赵立坚说，中国在致力于消除自身贫困的同时，积极参与国际减贫合作。中方去年9月发布的《消除绝对贫困 中国的实践》报告介绍了一些中国深入参与国际发展合作、帮助发展中国家破解发展瓶颈的真实案例。在亚洲地区，中国与东盟国家共同开展乡村减贫推进计划，在老挝、柬埔寨、缅甸三国乡村基层社区实施东亚减贫示范合作技术援助项目。在非洲地区，中国为非洲国家援建水利基础设施，打造农业合作示范区，推进实施中非菌草技术合作等项目。在南太平洋地区，开展基础设施建设和农业、医疗等技术合作援助项目。在拉美地区，援建农业技术示范中心，帮助受援国当地民众摆脱贫困。“精准扶贫”“因地制宜”等中国特色的扶贫理念正越来越多地受到国际社会关注。

赵立坚说，中国发起共建“一带一路”倡议，致力于促进沿线国家经济发展，帮助他们实现2030年议程减贫目标，推动更大范围、更高水平、更深层次的区域经济社会发展合作，共建“一带一路”将使相关国家760万人摆脱绝对贫困，3200万人摆脱中度贫困。

“中方将继续通过多、双边渠道帮助发展中国家提升能力建设，并积极开展国际减贫合作，推进国际减贫进程。”赵立坚说。

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