新华社突尼斯3月10日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：利比亚国民代表大会10日在利中部城市苏尔特批准新的民族团结政府（即过渡政府）成立，并表示对这一政府有信心。

利比亚国民代表大会发言人阿卜杜拉·巴尔希格当天发表声明说，国民代表大会多数成员投票支持新的民族团结政府。

巴尔希格接受新华社记者采访时说，新的民族团结政府将于15日在东部城市班加西就职。

国民代表大会本月8日起在苏尔特召开会议，对新的民族团结政府组阁进行讨论。新的民族团结政府总理德贝巴在会议期间发表演说，赢得了大部分国民代表大会成员的支持。

利比亚政治对话论坛于2020年11月9日在突尼斯开启，利比亚各方共75名代表参加。2月5日，最新一轮利比亚政治对话论坛会议在瑞士日内瓦选举产生了利比亚统一临时行政机构。独立政治人士德贝巴当选过渡政府总理。根据论坛公布的路线图，过渡政府总理要在21天内向国民代表大会提交内阁人员名单。德贝巴于2月25日向国民代表大会提交了新政府组成框架。

自卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制该国西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，冲突双方在利比亚境内形成割据对峙之势。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月在日内瓦签署停火协议，决定在利比亚全境实行“完全和永久”停火。

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