新华社首尔3月10日电（记者陆睿 杜白羽）韩国外交部10日宣布，韩国与美国签署第11份驻韩美军《防卫费分担特别协定》。根据协定，2021年韩国承担的防卫费同比增加13.9%。

根据韩国外交部当天公布的消息，第11份韩美《防卫费分担特别协定》有效期为2020年至2025年，2020年韩国承担的驻韩美军防卫费金额为1.0389万亿韩元（约合9.1亿美元），2021年韩国承担的防卫费金额为1.1833万亿韩元（约合10.4亿美元），同比增加13.9%。

根据协定，从2021年开始，韩国承担驻韩美军防卫费中的韩籍员工人工费分配比例下限从75%上调至87%；从2022年至2025年，韩方每年承担的防卫费金额将同韩国国防支出增幅保持正相关。

2019年初，韩美达成第10份《防卫费分担特别协定》，约定2019年韩国承担驻韩美军防卫费超过1万亿韩元（当时约合8.9亿美元），协定有效期为1年。此后，为达成第11份《防卫费分担特别协定》，韩美两国在诸多问题上存在严重分歧，双方为此举行了多轮磋商。

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