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沙特外交大臣：将采取威慑行动保护石油设施

2021年03月11日08:22 | 来源：新华社
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新华社利雅得3月10日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯外交大臣费萨尔10日表示，沙特将采取威慑行动保护其石油设施。

费萨尔在与到访的俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后举行的联合新闻发布会上说，也门胡塞武装近期袭击沙特石油设施、企图影响全球经济，但这一企图失败了。沙特将采取威慑行动保护其石油设施。他还呼吁国际社会采取强硬立场来应对胡塞武装的敌对行为。

费萨尔还强调沙特和俄罗斯之间合作的重要性，表示两国将继续在石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国框架内的合作。他说，沙特与俄罗斯都希望为消费者提供公平的石油价格，两国在这方面有着良好的协调并将继续支持全球经济。

拉夫罗夫说，俄罗斯与沙特将共同努力防止油价上涨对全球经济产生负面影响。

据沙特外交部发布的消息，费萨尔与拉夫罗夫在会谈中还就叙利亚问题、也门局势和伊朗核问题等国际和地区事务进行了沟通和交流。

沙特东部的两处石油设施7日遭到也门胡塞武装无人机和弹道导弹袭击，但未造成人员伤亡或财产损失。沙特国防部表示，胡塞武装的无人机和弹道导弹都被成功拦截并摧毁，部分残骸掉落在附近居民区，但没有造成人员伤亡。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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