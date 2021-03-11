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巴赫连任国际奥委会主席

2021年03月11日08:19 | 来源：新华社
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新华社北京3月10日电（记者姬烨 高鹏 王梦）国际奥委会第137次全会10日以视频会议的形式召开，在国际奥委会主席选举中，作为唯一候选人的巴赫成功连任，这位67岁的德国人将继续执掌这一全球最大体育机构至2025年。

受疫情影响，继去年7月首次线上举行国际奥委会全会之后，本次全会又一次线上进行。在主席选举阶段，国际奥委会委员线上投票，总共98张选票中，93票支持、1票反对、4票弃权。最终，巴赫成功连任。

连任之后的巴赫通过视频，用九种语言向全体委员和全球媒体说“感谢”。他说：“我要从心底表示感谢，考虑到我们面临的改革和困难，这一声感谢更加发自肺腑。我说过，希望用我的竞选格言‘在多样性中寻求统一’来领导国际奥委会。我的大门和内心永远向你们敞开，我期待在后疫情时代实现更大目标。”

巴赫还提议说：“在奥林匹克格言‘更快、更高、更强’的基础上，我想请大家一同讨论，可否再加入一个‘在一起’？”

接下来，摆在巴赫面前的最大挑战，是确保延期一年举行的东京奥运会可以举行。巴赫“在一起”的这一提议，无疑也是呼吁人们团结起来、共克时艰。他表示：“在这个时刻，我们没有理由怀疑（东京奥运会）开幕式将在7月23日举行。国际奥委会正全力以赴，让延期的东京奥运会成为人类克服疫情过程中，一届象征和平、团结与坚韧的安全盛会。”

巴赫曾是一名击剑运动员，获得过1976年奥运会冠军，是国际奥委会运动员委员会的创始成员之一。他1991年成为国际奥委会委员，五年后成为国际奥委会执委，长期主管项目委员会、司法委员会等重要部门。2000年成为国际奥委会副主席。2013年，巴赫在国际奥委会第125次全会上接棒比利时人罗格，当选第九任国际奥委会主席。

国际奥委会主席由全会投票选举产生，首个任期为8年，可连任一次，任期4年。在去年的第136次全会中，巴赫宣布谋求连任，他也成为本次主席选举的唯一候选人。

“改变或被改变”成为巴赫任期的座右铭。他提出了一揽子改革计划：2014年颁布的改革路线图《奥林匹克2020议程》，对奥运申办程序、奥运设项限定等进行革新，让奥运会变得“可承受、可收益、可持续”。

2015年7月31日，巴赫在马来西亚首都吉隆坡举办的国际奥委会第128次全会上宣布，北京携手张家口获得2022年冬奥会举办权。巴赫在本次全会上表示，虽然面对疫情的挑战，但现在可以非常自信地说，北京冬奥组委已经准备好了！

三天的会议议程除了选举新主席，还包括总结评估《奥林匹克2020议程》，表决通过新路线图《奥林匹克2020+5议程》等。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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