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美国“谨慎审视”上届政府对古巴的“支恐”认定

2021年03月11日08:15 | 来源：新华网
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美国白宫发言人珍·普萨基9日说，美方正审视上一届政府把古巴重新列入“支持恐怖主义国家”名单的决定，但暂不急于就古巴政策作更大范围的调整。

普萨基在例行记者会上说，美方正谨慎审视上一届政府所作政策决定，包括把古巴列为“支持恐怖主义国家”的决定。

普萨基同时表示：“古巴政策转向不在拜登总统的优先要务之列。”

路透社解读，普萨基上述表态说明，美国政府希望采取较上一届政府温和的对古政策，但不急于重大调整。

拜登的顾问先前建议，可以从放宽侨汇和探亲旅行限制开始调整对古政策。依据白宫表态，出台相关举措尚需时日。

美国1月11日宣布把古巴重新列入“支恐国家”名单，理由包括古巴为恐怖分子提供庇护、干涉委内瑞拉和地区事务等。这一决定在前总统唐纳德·特朗普即将结束任期、拜登即将接任时做出，被认为有意束缚拜登政府在短期内改善对古关系。

古巴方面说，美方举动出于政治投机目的、美国单方面发布的“支恐国家”名单不具合法性。

美国曾在1982年将古巴列入“支恐国家”名单。2015年，随着美古关系缓和，时任贝拉克·奥巴马政府将古巴移出名单，拜登当时任美国副总统。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视态度。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国正式恢复外交关系，但美国并未全面解除对古巴封锁。2017年特朗普就任美国总统后，美国政府收紧对古巴政策。

今年3月，80名民主党籍联邦众议员联名致信拜登，要求废除特朗普政府时期对古巴施加的“无情”制裁。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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