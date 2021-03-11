新华社华盛顿3月10日电（记者许缘、高攀）美国国会众议院10日投票通过了1.9万亿美元的经济救助计划。该计划随后将提交美国总统拜登签署成为法律。

当天，众议院以220票赞成、211票反对的表决结果通过了这一计划。没有共和党众议员投赞成票，1名民主党众议员投反对票。当天通过的经济救助计划为最终版本。美国白宫说，拜登将在12日签署该计划。

当天通过的经济救助计划的主要内容包括：为每周失业救济金增加300美元额外福利，扩大失业救济范围并将适用时间延长至9月6日；为州和地方政府注入约3500亿美元资金；为学校重新开放提供约1700亿美元等。

由于为应对新冠疫情推出的紧急失业救济计划即将在3月14日到期，美国会民主党人希望尽快出台新一轮救助计划。由拜登提出的1.9万亿美元经济救助计划的最初版本于2月27日在众议院获得通过。

3月6日，参议院通过了经修改的经济救助计划，删除了将法定联邦最低工资从每小时7.25美元提高至15美元的内容，并修改了有关失业救济福利的内容。因此，该计划被送回众议院重新审议和投票。

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