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英国与欧盟就疫苗出口再打嘴仗

2021年03月11日08:00 | 来源：新华网
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欧洲理事会主席夏尔·米歇尔9日否认有关欧洲联盟就新冠疫苗搞“民族主义”的说法，说欧盟没有像英国和美国一样，“彻底禁止”新冠疫苗出口。这一言论引发英方不满，英国当天召见一名欧盟驻英国代表，并致信米歇尔。

米歇尔9日在一篇博客帖文中就欧盟受争议的新冠疫苗出口机制予以回应。

“针对欧盟的‘疫苗民族主义'指责令我震惊，”他写道，“英国和美国已经彻底禁止出口境内生产的疫苗或疫苗成分。但欧盟……只是建立了一个制度，控制欧盟生产的新冠疫苗出口。”

多家疫苗生产商延迟向欧盟交付疫苗后，欧盟1月29日宣布实施“疫苗出口透明机制”。这一机制要求，所有在欧盟境内生产疫苗的企业，在向欧盟以外出口疫苗时，需得到许可。

这一机制下，意大利政府没有批准25万剂在该国生产的新冠疫苗出口至澳大利亚。

针对米歇尔9日言论，英方予以反驳。

英国外交部说，外交大臣多米尼克·拉布已经致信米歇尔，要求“澄清事实”，英方还召见了一名欧盟驻英国代表。

“任何关于英国新冠疫苗出口禁令或限制的说法都是完全错误的，”拉布在信中说，“我们在共同面对这场疫情。”

米歇尔9日晚在社交媒体推特发文说：“如果英国的反应能增加透明度和对欧盟以及第三国的出口，我会感到高兴。”

英国阿斯利康制药公司1月告知欧盟，因产能原因将暂时减少新冠疫苗交付量。欧盟1月29日曾表示将动用欧盟与英国所签署“脱欧”协议中的有关紧急条款，限制疫苗从位于欧盟的疫苗企业出口至英国，不过一天后缓和立场，不再提及那一条款。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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