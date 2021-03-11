新华社华盛顿3月10日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国国会参议院10日投票批准哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院前首席法官梅里克·加兰出任美国司法部长。

参议院当天以70票赞成、30票反对的表决结果批准了总统拜登对加兰出任司法部长的提名。全部50名民主党参议员和20名共和党参议员投赞成票。

在参议院2月举行的提名听证会上，加兰承诺将确保司法部的工作不受任何政治势力干扰，并把调查1月6日的国会骚乱事件作为出任司法部长后的首要工作。加兰还表示，他将致力于加强民权法律的执行力度，关注与仇恨犯罪和选举权等相关的案件，确保少数群体在刑事司法体系中得到平等对待。

现年68岁的加兰毕业于哈佛大学法学院，1997年起担任哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院法官，2013年就任该法院首席法官，是自由派法官。2016年，时任美国总统奥巴马提名加兰出任联邦最高法院大法官，但当时控制参议院的共和党人以美国进入大选年为由拒绝推进提名程序。

10日早些时候，参议院以66票赞成、34票反对的表决结果批准俄亥俄州民主党籍联邦众议员马西娅·富奇出任美国住房和城市发展部长。富奇也成为美国出任这一职务的第二位非洲裔女性。

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