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巴赫解释为何提议加入新的奥林匹克格言

2021年03月11日07:58 | 来源：新华社
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新华社北京3月10日电（记者姬烨 王梦 肖亚卓）国际奥委会第137次全会10日以视频会议的形式召开，国际奥委会主席巴赫在主席选举中成功连任。之后他提议，为了更好地应对后疫情时代，建议在奥林匹克格言“更快、更高、更强”后面，再加入一个词“Together”（意为“在一起、携手或共同”）。

在当天全会之后的发布会上，巴赫对他的这一提议进行了详细解释。他说：“当前，我们更加需要团结一致，这不仅是为了应对新冠疫情，更是为了应对我们面临的巨大挑战。当今世界彼此依靠，单靠个体已经无法解决这些挑战。”

“因此，我在今天发起提议，为了实现更快、更高、更强，我们需要在一起共同应对，我们需要团结。”巴赫说。

成功连任的巴赫显然心情不错，他开玩笑说：“在主席选举之后，我来到奥林匹克之家的花园，问（奥林匹克运动创始人）顾拜旦（雕像）是否同意我这个修改建议。我可以告诉你，顾拜旦在花园里冲我微笑。”

未来四年，巴赫将继续执掌国际奥委会。他说，东京奥运会和北京冬奥会是当前急需面对的挑战。而从长远看，让奥林匹克运动适应后疫情的世界，则是未来需要面对的更大挑战。

“这同时给奥林匹克运动带来了机遇，让整个社会更接受奥林匹克价值观。这也是为何我们即将发布后疫情时代奥林匹克运动新的改革愿景——《奥林匹克2020+5议程》。”巴赫说。

2014年，巴赫推动国际奥委会颁布了改革路线图《奥林匹克2020议程》，对奥运申办程序、奥运设项限定等进行革新。10日的全会表决通过了《奥林匹克2020议程》的总结报告。本次全会期间，国际奥委会将发布新的《奥林匹克2020+5议程》，其中包含新的15条改革建议，旨在未来五年更好地应对后疫情时代的挑战。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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