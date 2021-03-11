中新社联合国3月10日电 联合国环境规划署(UNEP)和牛津大学经济复苏计划10日共同发布报告，指出目前世界主要经济体用于经济复苏的支出中，仅约18%属于绿色项目。

这份报告题为《我们是否会重建得更好？2020年的证据及绿色包容性支出之路》，分析全球50个主要经济体在新冠疫情相关纾困、复苏方面的财政支出情况。报告发现，2020年50个主要经济体公布的相关支出共约14.6万亿美元，其中约11.1万亿美元用于短期救济和纾困；约1.9万亿美元支出为“长期复苏”手段；另有1.6万亿美元未能统计出明确用途。在用于复苏的1.9万亿美元中，约3410亿美元的支出项目符合“绿色”标准，占比约18%。

目前在绿色复苏方面领先的经济体主要是欧洲发达国家，包括芬兰、德国、法国等。其他发达经济体中，美国、韩国、西班牙、瑞典等国绿色复苏支出占复苏支出总量不足30%，澳大利亚、荷兰等国不足5%。大部分发展中经济体的绿色复苏支出占比低于10%。报告称，目前全球绿色支出总体上与气候变化、自然破坏和污染等“持续发生的环境危机”规模不相称，将给社会效益和长期的经济利益带来重大损失。

在绿色复苏支出中，低碳能源方面的投资661亿美元，主要来自西班牙和德国；用于绿色交通的资金为861亿美元，主要是波兰、智利和英国的投资；用于绿色建筑改造升级的资金约352亿美元，主要来自法国、丹麦和英国；在自然资本或基于自然的解决方案方面投资约563亿美元，包括生态系统再生和植树造林等项目，中国、美国、巴基斯坦、挪威等在此领域投资较多；用于绿色技术研发的资金约289亿美元，法国、德国、西班牙等在这方面领先。

报告称，绿色复苏可以带来更强劲的经济增长，同时有助于实现全球环境目标，并解决结构性不平等问题。牛津大学经济复苏项目首席研究员、报告作者布莱恩·奥卡拉汉(Brian O'Callaghan)表示，尽管目前绿色复苏状况并不理想，但各国政府仍有机会“明智地花钱”，确保经济、社会和环境长期健康发展。

(责编：赵欣悦、杨光宇)