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为世界经济复苏作出重要贡献（我看中国两会）

格特·格勒布勒
2021年03月11日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　国际社会高度关注中国全国两会。中国未来的经济发展和走向，将对世界经济的复苏和增长产生重要影响。

　　中国率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，成为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，展现了中国经济的强大韧性和抗冲击能力，也为世界经济复苏注入更为强劲的动能。

　　2020年，中国疫情防控取得重大战略成果，经济同比增长2.3%。在今年的中国政府工作报告中，中国将经济增长预期目标设定为6%以上，这一目标令人钦佩。这种增长率不是单纯的数量增加，而是要求高质量发展，这一点更令人鼓舞。近年来，中国对世界经济增长的贡献率保持在30%左右，是世界经济增长的重要引擎，为各国发展持续提供动能和机遇。国际社会对此有目共睹。

　　中国坚持高水平对外开放，对国际社会来说意义重大。中国致力于促进贸易和投资自由化便利化，不断优化营商环境，为中外资企业提供一视同仁的服务和便利。

　　中国实施改革开放以来，对外开放的大门越开越大，同各国的联系越来越紧密。中国经济的快速复苏将成为世界经济增长的重要推动力量。中国扩大开放将继续惠及包括非洲国家在内的广大发展中国家，为世界经济复苏作出重要贡献。

　　非洲国家特别关注中国的乡村振兴战略。非洲国家的乡村区域广阔，各自设定了发展农业的目标。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，令人振奋。我相信，中国加快构建新发展格局，将对全球可持续发展以及世界的和平与稳定发挥积极作用。

　　（作者为南非资深外交官，本报驻南非记者万宇采访整理）  


　　《 人民日报 》（ 2021年03月11日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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