中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月7日下午在参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时强调，高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题，关系我国社会主义现代化建设全局。

接受本报记者采访的国际人士认为，中国准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面提高对外开放水平，推进贸易和投资自由化便利化，有利于充分释放中国经济发展潜力，推动与各国实现更高水平的互利共赢，为世界经济复苏和增长作出重要贡献。

“中国高质量发展的空间将不断拓宽”

法国巴黎第八大学地缘政治研究院主任弗里德里克·杜泽表示，中国“十四五”规划纲要草案体现了高质量发展的主题。中国取得了举世瞩目的发展成就，经济实力和人民生活水平显著提升，印证了中国的发展道路是正确的。“中国高质量发展的空间将不断拓宽，也将为世界经济复苏持续贡献力量。”

比利时安特卫普大学经济学教授希尔文·普拉斯赫特认为，新发展理念是一个有机整体，将有效促进中国经济社会发展。秉持可持续的发展理念不仅有助于实现中国经济高质量发展的目标，对全球合作应对气候变化、实现经济绿色转型也有重要意义。

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩表示，中国更加重视科技自主创新，将进一步提高核心技术能力和科研水平，加快建立现代产业体系，不断增强经济、科技整体实力和国际竞争力。

巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声表示，中国“十四五”规划纲要草案体现了中国贯彻新发展理念、推动高质量发展的坚定决心，有利于推动中国的发展方式从规模速度型转向质量效率型，使发展更高效、更可持续。

日本帝京大学教授露口洋介表示，中国“十四五”规划纲要草案设置的5个方面20项主要指标，新发展理念贯穿其中，表明中国更加注重通过创新驱动发展，保障民生、保护生态环境，促进产业结构提质升级。

俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫认为，中国加大重点行业、重要领域绿色化改造力度，发展清洁生产，加快实现绿色低碳发展，有助于推动经济社会发展全面绿色转型，加强生态文明建设，促进人与自然和谐共生。

“努力让发展成果惠及每一个地区、每一个人”

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒表示：“进入新发展阶段，中国把扎实推进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置，有利于促进人民生活水平不断提高。”

摩洛哥前经济与财政大臣法塔拉·瓦拉卢表示，“十四五”规划纲要草案关于实施就业优先战略、优化收入分配结构、健全多层次社会保障体系等方面的内容都十分详实具体，体现了中国共产党以人民为中心的执政理念。

杜泽对全面推进乡村振兴、促进区域协调发展等政策措施尤为关注。“这表明中国政府努力让发展成果惠及每一个地区、每一个人，也体现了中国坚持以人民为中心的发展思想，能进一步激发人们的积极性和创造性，推动中国经济社会发展取得更多新成就。”

普拉斯赫特认为，中国脱贫攻坚战取得全面胜利表明，中国共产党始终把满足人民对美好生活的新期待作为发展的出发点和落脚点。

“不断开放的中国将为各国带来更多机遇”

泰国泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，中国稳步拓展规则、规制、管理、标准等制度型开放，营造市场化、法治化、国际化营商环境，有利于推动共建“一带一路”高质量发展，为各国在更广领域、更深层面实现经济协同发展创造条件。

巴基斯坦全巴中友好协会秘书长扎法尔表示，推动共建“一带一路”高质量发展，对于巴基斯坦等广大发展中国家具有重要意义。后疫情时代，中国坚持对外开放、坚定维护多边主义的理念和行动将进一步促进区域国家间合作，惠及各国人民。

夏华声说，中国“十四五”规划纲要草案提出全面提高对外开放水平，推进贸易和投资自由化便利化。随着中国建设更高水平开放型经济新体制，越来越多的跨国企业将进入中国市场，通过产品的开发创新满足中国市场需求，同时服务更广阔的全球市场。“不断开放的中国将为各国带来更多机遇。”

杜泽表示，中国以具体行动深化同各国的合作，中国市场的吸引力将进一步提升。“欧中投资协定谈判如期完成、欧中地理标志协定生效，体现出中国扩大开放的决心。法国及其他欧洲国家企业将与中国开展更深层次的合作，共同推动世界经济的复苏和发展。”

露口洋介说，习近平主席指出，中国14亿人口、4亿以上中等收入群体构成的超大规模市场和内需潜力将充分释放，为世界创造更多需求、带来更多机遇。包括日本在内的各国企业十分看好中国市场的巨大潜力，持续将高附加值产品和服务投放到中国市场。希望日中企业实现更高水平的互利共赢。

（本报北京、巴黎、布鲁塞尔、华盛顿、里约热内卢、东京、莫斯科、曼谷、开罗、伊斯兰堡3月10日电 记者杨迅、刘玲玲、任彦、李志伟、张远南、刘军国、殷新宇、赵益普、黄培昭、丁雪真）

《 人民日报 》（ 2021年03月11日 03 版）

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