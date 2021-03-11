香港的明天会越来越好，因为中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，维护香港长期繁荣稳定、确保“一国两制”行稳致远的决心坚定不移，世界上所有拥护正义的力量都站在历史正确的一边

近日，白俄罗斯代表70个国家在联合国人权理事会第四十六届会议上作共同发言，重申支持中国在香港特别行政区实行“一国两制”，强调香港特区是中国不可分离的部分，香港事务是中国内政，敦促有关方面切实尊重中国主权，停止干涉香港事务和中国内政。此外，还有20多个国家在人权理事会以单独发言等方式，支持中方在涉港问题上的立场和举措。广大发展中国家在联合国人权理事会再次联手发出正义之声，充分体现了事实胜于雄辩、公道自在人心。

不干涉别国内政，是联合国宪章的明确规定，是国际关系的基本准则。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。然而，某些西方国家近年来一再公然干预香港事务，明目张胆为香港反中乱港势力撑腰打气、提供保护伞。当前，围绕中国全国人大会议将就完善香港特区选举制度作出决定，西方一些政客再次跳出来，妄图打着人权旗号，借涉港问题向中方施压。殊不知，在世界正义力量面前，这种行径注定失败。

香港选举制度是中国的地方选举制度，如何设计、如何发展、如何完善完全是中国内政，任何外国无权干涉。包括香港同胞在内的广大中国人民，以及真正关心香港繁荣稳定的国际人士普遍认为，完善香港特区选举制度，落实“爱国者治港”原则，既是推进“一国两制”事业、保持香港长治久安的实际需要，也是中国宪法赋予全国人大的权力和责任，完全合宪合法，正当合理。“我想再次强调，香港是中国不可分割的一部分，包括完善选举制度在内的任何决定既是中国的权利，也是中国的责任，这些决定有利于香港的长远发展和繁荣。”白俄罗斯常驻日内瓦代表安布拉泽维奇的话，代表了国际上正义力量的普遍看法。

西方一些政客抛出的种种奇谈怪论，暴露出彻头彻尾的“双重标准”。放眼世界，无论在哪个国家，效忠自己的祖国都是公职人员以及竞选公职的人必须遵守的基本政治伦理。然而，面对中方完善香港选举制度、落实“爱国者治港”原则的合法行动，他们却如坐针毡，试图给中方安上种种莫须有罪名。对于造成这种不正常反应的原因，国际社会看得很清楚。巴基斯坦伊斯兰堡战略和国际问题研究中心执行董事阿里·萨瓦尔·纳克维指出，全面落实“爱国者治港”原则是中国采取的正确且十分重要的举措，而一些国家却在企图利用香港事务给中国制造麻烦。

得道多助，失道寡助。阻挡正义事业、正义力量的任何鼓噪都注定是徒劳的。香港的明天会越来越好，因为中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，维护香港长期繁荣稳定、确保“一国两制”行稳致远的决心坚定不移，世界上所有拥护正义的力量都站在历史正确的一边。

《 人民日报 》（ 2021年03月11日 17 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)