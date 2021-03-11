本报记者 杨 一 方莹馨 朱东君 张 悦

核心阅读

世界的发展需要进入更加平等、包容、可持续的轨道，妇女事业是衡量的重要标尺。近年来，国际社会和各国政府积极采取行动，通过制定修订法律法规、完善福利制度、加强教育和普及平等理念等多种方式，促进性别平等。

世界银行近日发布《2021年女性、营商与法律报告》，对全球190个经济体过去一年间的性别平等状况进行了分析研究。报告指出，在各国政府的积极努力下，全球性别平等不断改善，但新冠肺炎疫情给女性的健康、人身安全和经济安全带来新的挑战。相关专家呼吁，各国政府、相关机构应加强合作，克服疫情影响，保障女性权益，进一步促进性别平等。

全球妇女事业取得长足进步

世界银行的报告研究了2019年9月至2020年10月间，全球190个经济体影响女性获得经济机会的法律法规，并以社会流动性、工作环境、薪资待遇、就业创业等8项指标作为衡量标准，设置35个问题，对各经济体的性别平等状况进行评分。

报告显示，近年来，全球妇女事业取得长足进步，主要体现在女性劳动参与率的提高、失业率的降低及在政府机构中表现的提升。在全球范围内，一些经济体消除了工作领域的性别限制，或致力于实现男女“同工同酬”；有关婚姻、生育及消除女性创业限制的法律法规也得到改进。疫情期间，企业大量关闭，一些经济体出台创新性举措，给予妇女就业、育儿、诉讼及免受家庭暴力等方面的保障。

报告也发现，不同地区、经济体之间的性别平等状况存在较大差异。从地区层面看，经合组织高收入经济体的平均分最高，中东和北非地区的平均分较低。区域内部各经济体间的性别平等状况也存在明显差异，例如，撒哈拉以南非洲地区得分最高和最低的国家间相差悬殊。衡量同一经济体性别平等状况的指标间也存在差异。在全球范围内，生育权益一项的提升空间最大，各地区此项的得分均为8项指标中最低，其次是薪资待遇。

促进性别平等措施持续出台

全球性别平等状况的不断改善，得益于国际社会及各国长期不懈的努力及采取的积极措施。

为保障女性合法权益，韩国专门设立了女性家族部，负责主导制定性别平等方面的政策，帮助女性掌握就业所需技能。墨西哥2019年修订宪法，规定在联邦、州和市三级政府，行政、立法和司法三个部门及自治机构中，一半的政治决策职位应由女性担任。哥斯达黎加修改劳动法，废除了禁止女性夜间工作的条款。

两性婚姻和生育权益保障日益受到重视。例如，欧盟《工作与生活平衡指令》规定，各成员国应实施14周的产假和4个月的育儿假，父亲必须在孩子出生前后，至少休10个工作日的陪产假，并得到相应经济补偿；同时，要求雇主对8岁以下儿童的在职父母实行更为灵活的工作安排。韩国实施育儿休假补偿制度，父母申请育儿假可得到相当于工资50%至100%的社保补偿，上限为250万韩元（1美元约合1139韩元）。

各国不断加强合作，保障女性合法权益。爱尔兰、西班牙和立陶宛已启动相关国家行动计划，并加强卫生、司法、执法部门之间的协作，共同打击侵犯女性权益的暴力事件。巴西联合莫桑比克，与国际组织开展三边南南合作项目，重点是消除贫困及赋权女性；项目还在当地开设课程，教授相关人员如何帮助暴力受害者。阿根廷和智利去年启动一项全天候热线服务，遭受暴力伤害的女性可用通信软件向热线发送文本信息，举报并请求援助。

各国还通过举办形式多样的活动，增强民众对两性平等问题的认知和参与度。欧盟把每年11月10日定为“同工同酬日”，呼吁关注男女薪酬差距。去年10月起，新加坡非政府组织开展了一系列“女性发展对话”活动，全面探讨与女性相关的课题，活动收集到的意见将反馈给政府，并由政府整理成白皮书，于今年上半年提交国会。

实现宏伟愿景仍需多方努力

在去年10月1日举行的联合国大会纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上，170多位国家领导人、国家高级代表以及国际组织负责人发言并形成共识，强调25年前在北京世妇会上通过的《北京宣言》和《行动纲领》仍具有重要意义，是实现性别平等和增强所有妇女和女童权能的最全面和最具变革性的全球议程。

联合国秘书长古特雷斯表示，各国在性别平等方面取得了一些重要进展，例如女童受教育机会比历史上任何阶段都多。但《北京宣言》所描绘的宏伟愿景并没有得到全面实现，例如1/3的女性一生中仍会经历某种形式的暴力。而新冠肺炎疫情突显妇女权利受到侵害。

欧洲议会研究机构政策分析师罗莎蒙德·史瑞夫斯表示，疫情期间，许多女性退出就业市场，工作与生活的冲突导致女性在就业、薪酬和职业发展上更易受到冲击并长期受到影响。如果不立即采取相应措施，疫情将加剧全球性别不平等。

联合国妇女署执行主任姆兰博—努卡指出，疫情加剧了性别不平等，妇女面临的债务危机、失业及女童受教育权无法得到保障等问题更加突显。她呼吁各国政府、相关机构加强合作，保障女性权益，促进性别平等。

全国妇联妇女研究所所长杜洁对本报记者表示，中国近年来不断加大在妇女健康、教育、减贫、环保等领域国际交流合作，帮助发展中国家实施100个“快乐校园工程”和133个“妇幼健康工程”，邀请3万多名发展中国家妇女来华培训。在抗击疫情中发起紧急人道主义行动，使包括妇女儿童在内的受援人口广为受益。

北京外国语大学国际关系学院教授李英桃对本报记者表示，中国妇女事业取得举世瞩目的历史性成就，是全球妇女事业的有机组成部分。去年，中国大幅增加了援助全球妇女事业的力度，成为主要援助国之一。

巴西瓦加斯基金会法学院助理教授利嘉·法布里斯表示，旨在促进两性平等的国际合作项目有很大发展空间。在她看来，开展南南合作是促进女性平等，向欠发达国家和地区女性提供支持的有效方式。

（本报北京、布鲁塞尔、里约热内卢、首尔3月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月11日 17 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)