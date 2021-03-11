新华社北京3月10日电 （记者刘硕）联合国人权理事会第46届会议“西藏脱贫攻坚和文化保护”云上边会9日在京举行。会议由中国人权研究会、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团、中国西藏文化保护与发展协会、中国藏学研究中心共同主办，中国藏学研究中心承办，国内外有关专家学者100余人以线上线下相结合的方式参加会议。

与会专家认为，在中国共产党和中国政府的关心关怀下，在全国大力支持下，西藏自治区坚持精准扶贫、精准脱贫，取得历史性成就，极大保障了各族群众的生存权发展权，特别是在精准脱贫中注重保护生态、发展文化，走出了符合自身实际的高质量发展道路。

中国藏学研究中心社会经济研究所所长、研究员扎洛指出，中央政府始终高度关注和支持西藏的减贫事业，针对西藏的深度贫困问题制定了一系列特殊扶持政策。西藏坚持因地制宜、多措并举，有效推动低收入群体摆脱贫困。

中国藏学研究中心当代研究所副所长、副研究员肖杰认为，西方一些学者有关西藏的扶贫开发存在“强迫劳动”、西藏脱贫过程中的职业技能培训是“强制性”培训、西藏的现代化发展等同于“传统文化泯灭”的论调，都完全违背事实，具有浓厚的意识形态色彩。事实上，西藏的发展一直得到了中央政府的全力支持和国内发达地区的持续帮扶，西藏减贫事业不仅是中国脱贫攻坚事业的重要组成部分，也创造了减贫治理的样本，对于丰富和发展人类减贫事业具有重要价值。

台湾中国文化大学史学系教授林冠群认为，西藏正经历着一场翻天覆地的转变，那就是中国政府全力扶持西藏，改善西藏人民生活，建设西藏基础设施，为西藏人民解决了长期以来的积弊与困顿。林冠群指出，“这世上只有最具赤诚的政府，才会为贫民做事；只有最具爱心的政府，才会为贫民服务。”

中国藏学研究中心当代研究所副研究员杨晓纯指出，在中央政府的大力支持下，西藏始终高度重视、大力开展文化遗产保护工作。事实表明，和平解放70年来，西藏文化不仅得到迅速、全面的发展，而且在新时代焕发出新的生机和活力。

尼泊尔阿尼哥协会主席萨尔波塔姆·什雷斯塔认为，中国政府致力于保护西藏传统文化，尊重西藏人民对传统文化的热爱。经过中国政府的大力收集整理，新出版的《格萨尔王传》成为世界上最长的史诗。《甘珠尔》和《丹珠尔》是藏传佛教知识的海洋，经文卷帙浩繁，且在西藏历史上形成了众多木刻版本，对这些不同版本进行校勘，整理出版，需要投入大量的人力和财力，但在中国政府的努力下，中国藏学研究中心完成了这项任务。

英国藏学学者罗布森博士回顾了自己数十年来与藏语言文化的不解之缘。她表示，自己使用藏语文进行文学翻译文学创作，得益于中国政府致力于保护和发展少数民族语言文化的政策，是少数民族语言文字生命力依然活跃的生动实例。

中国藏学研究中心总干事、研究员郑堆在会议总结中说，与会专家分享了西藏脱贫攻坚和文化保护的成功经验和生动案例，有利于深化国际藏学界有关研究共识，有助于国际社会认清一些人攻击污蔑西藏所谓“强迫劳动”“强制培训”“传统文化泯灭”的谎言，更好展现西藏各族群众在中央关心、全国支持下，摆脱贫困生活、共创美好家园的真实景象。

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