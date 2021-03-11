新华社日内瓦3月10日电（记者凌馨 杜洋）联合国贸易和发展会议资深经济学家梁国勇日前在日内瓦接受新华社记者书面采访时表示，防疫措施成功、经济具备韧性和宏观政策有效是中国经济率先复苏的三大关键因素。

梁国勇说，在新冠疫情冲击下，中国在全球主要经济体中率先恢复增长，成为世界经济中的亮点。成功的防疫措施是经济复苏的基础，中国防疫措施得当、复工复产效果良好，为经济快速复苏奠定了基础。

他说，中国在制造业、数字经济、国际贸易和基础设施等方面的独特优势，使得中国经济韧性十足。此外，面对疫情冲击，中国政府采取的财政、货币等宏观政策力度恰当、规模适度，为经济提供了有效支持。

2020年，《区域全面经济伙伴关系协定》成功签署，中欧投资协定谈判如期完成。梁国勇认为，这将有力促进全球自由贸易和投资流动，为未来中国经济发展和疫情后世界经济复苏提供新助力。

梁国勇同时指出，当前和今后较长一个时期，中国将面临经济发展阶段跨越期、国际经贸摩擦高发期和疫情冲击恢复期“三期”叠加带来的挑战。应对挑战，需要继续大力推进改革开放，进一步优化经济发展模式，通过技术创新和制度创新，不断提高经济活力。

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