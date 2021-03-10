人民网北京3月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

中央广播电视总台央视记者：近日，联合国秘书长古特雷斯致函中方，祝贺中国取得脱贫攻坚全面胜利，称这一重大成就为实现2030年可持续发展议程所描绘的更加美好和繁荣的世界作出重要贡献。中国取得的非凡成就为整个国际社会带来了希望，提供了激励。请问中方脱贫攻坚的成功对世界有何借鉴意义？

赵立坚：中方对古特雷斯秘书长的积极表态表示赞赏。

消除贫困是人类共同理想。作为一个占世界人口近五分之一的大国，中国摆脱绝对贫困，在解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题上取得了伟大历史成就，提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为世界范围内消除贫困、实现和平发展作出历史性贡献。

中国在致力于消除自身贫困的同时，积极参与国际减贫合作。中方去年9月发布的《消除绝对贫困——中国的实践》报告介绍了一些中国深入参与国际发展合作、帮助发展中国家破解发展瓶颈的真实案例。在亚洲地区，中国与东盟国家共同开展乡村减贫推进计划，在老挝、柬埔寨、缅甸乡村基层社区实施“东亚减贫示范合作技术援助项目”。在非洲地区，中国为非洲国家援建水利基础设施，打造农业合作示范区，推进实施中非菌草技术合作等项目。在南太平洋地区，开展基础设施建设和农业、医疗等技术合作援助项目。在拉美地区，援建农业技术示范中心，帮助受援国当地民众摆脱贫困。“精准扶贫”等中国特色的扶贫理念正越来越多地受到国际社会关注。

中国发起共建“一带一路”倡议，致力于促进沿线国家经济发展，帮助他们实现2030年议程减贫目标，推动更大范围、更高水平、更深层次的区域经济社会发展合作。共建“一带一路”将使相关国家760万人摆脱绝对贫困，3200万人摆脱中度贫困。中方将继续通过多、双边渠道帮助发展中国家提升能力建设，并积极开展国际减贫合作，推进国际减贫进程。

澎湃新闻记者：据《南华早报》、路透社等媒体援引消息人士称，美正同中方商谈近期邀请杨洁篪主任、王毅国务委员兼外长同国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文在阿拉斯加举行中美“2+2”高层会晤。美白宫发言人普萨基对此应询表示，拜登总统与习近平主席已经通了电话。我们期待双方进行接触的机会，但目前尚无确切消息可以发布。请问中方对此有何评论？

赵立坚：习近平主席同拜登总统在中国农历除夕成功通话，双方同意中美保持沟通渠道畅通。关于你提到的具体问题，目前我没有可以向你提供的消息。

《北京日报》记者：昨天，中国驻东盟使团举行了雅加达渠道中国—东盟建立对话关系30周年纪念活动启动仪式。今年，中国和东盟将计划举办哪些30周年纪念活动？中方对中国—东盟关系未来发展有何展望？

赵立坚：今年是中国和东盟建立对话关系30周年，是双方关系发展中的“大年”。经沟通协商，中国和东盟将共同举办一系列友好庆祝活动，主要涵盖双方政治安全、经贸和社会人文等合作领域共数十项丰富多彩的活动，有关活动包括双方领导人互致贺电，举行30周年纪念会议、纪念招待会和研讨会，举办经贸合作成果展和经贸合作论坛，共同制作纪念画册、发行纪念封、举办短视频大赛和中国—东盟青年营等。我们期待同东盟国家一道办好这些活动，为双方关系发展注入新动力。

站在新的历史起点，中方愿与东盟以建立对话关系30周年为契机，进一步巩固提升政治互信，不断深化公共卫生、经贸、社会人文、非传统安全等领域务实合作，推动实现疫后经济复苏和长期韧性发展。我们要打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系，构建更为紧密的命运共同体，更好造福地区国家和人民。

法新社记者：第一个问题，据报道，美国总统拜登将于周五同澳大利亚、印度、日本举行四边机制会谈。中方对此有何评论？第二个问题，据报道，美国海军上将戴维森称，担心大陆可能在未来6年内“入侵”台湾。中国国防部曾于1月表示，“台独”就意味着战争。你对戴维森的言论有何回应？

赵立坚：关于第一个问题，任何地区合作机制，都应顺应和平发展、合作共赢的时代潮流。我们希望有关国家从地区国家共同利益出发，秉持开放、包容、共赢理念，多做有利于地区和平、稳定与发展的事，而不是相反。

关于第二个问题，中方已多次就台湾问题阐明立场。美方一些人不断借台湾问题渲染“中国军事威胁”，实质上是为美国自身增加军费、扩张军力、干涉本地区事务寻找借口。美方应摒弃冷战零和思维，客观、理性看待中国发展和国防建设，多做有利于中美互信和地区和平稳定的事。

《环球时报》记者：据报道，中国美国商会9日发布《2021中国商务环境调查报告》称，在华外企看好未来中国经济发展前景，中国市场仍是其重中之重。75%受访企业对今后两年中国市场前景持乐观态度，81%企业认为2021年本行业的中国市场将实现正增长。中方对此有何评论？

赵立坚：中国美国商会的这份报告再次反映出中美经贸关系的互利共赢本质。我们还注意到报告也显示，很多在华外企对中国的投资环境作出了正面评价，三分之二的企业表示将增加在华投资，这反映了外资企业对中国市场日益增长的信心。

中方将继续深化改革，扩大开放，构建市场化、法治化、国际化的营商环境，为包括美国企业在内的世界各国企业来华投资兴业提供便利，支持中外企业加强互利合作。

我们希望美方也能够秉持开放包容、互利共赢的理念，停止对中国企业的无理设限和打压，与中方一道，聚焦合作，管控分歧，为中美经贸合作健康发展营造有利氛围。

路透社记者：本周二，中方召见英国驻华大使，就其发表的有关媒体作用的文章提出严正交涉。请问外交部不认同这篇文章中的哪些内容？中国外交官经常在外国媒体和刊物上表达看法，为何外国外交官在中国社交媒体表达观点就是不当的？

赵立坚：中国外交部已就有关问题向吴若兰大使阐明了严正立场，你也可以看一看中国网民对她这篇文章的反应，是非曲直、民意取向一目了然。这篇文章逻辑混乱，避实就虚，闭口不谈英国媒体涉华虚假新闻和不实报道，刻意混淆新闻诽谤和新闻监督，对外方打压中国媒体“选择性失明”，以傲慢的口气宣扬所谓西方经验，对中国体制和媒体说三道四，其实质是干涉中国内部事务，反映出一贯的双重标准和根深蒂固的意识形态偏见。

中国驻英国大使刘晓明在驻英期间发表的文章，都是客观正面介绍中国和中英关系，对英涉华舆论中的不实之辞和造谣污蔑予以澄清，从未主动挑起争端，从未攻击过英国的体制。其实，刘晓明大使在英国媒体上发表文章也并非像吴若兰大使说的那样“自由”，近几年来屡屡遭拒。

我想再次强调，外交机构的职责是促进双边友好关系，外交人员负有不干涉驻在国内政的义务，这是必须恪守的原则底线。

路透社记者：中方已推出了包含疫苗接种情况的电子版国际旅行健康证明，请问中方正在同哪些国家商谈互认的问题？你能否提供更多细节？

赵立坚：中方已经向各国和有关国际组织推介了中国版国际旅行健康证明。目前，多国和一些国际组织表达了与中方进行互认的积极意愿。中方愿在充分照顾彼此关切和友好协商基础上，与各方建立互认机制，互为人员跨境交往提供便利，积极推动构建健康安全有序的人员往来新秩序。

《中国日报》记者：据报道，美国务院发言人普莱斯称，美方认为中国对新疆维吾尔族穆斯林犯下了“种族灭绝”和“反人类罪”，迄未看到任何能改变这一评估的新情况。中方对此有何评论？

赵立坚：所谓中国新疆存在“种族灭绝”的说法荒谬绝伦，与事实完全相反，完全是别有用心的造谣和彻头彻尾的谎言。美方这么说，请先拿出证据来！对毫无事实依据的攻击抹黑，中方坚决反对。美方偏听偏信虚假信息，一再为谎言谣言站台背书。这一做法只会进一步损害美方自身的公信力和形象。

我们多次介绍过，过去40多年来，中国新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万，翻了一番。世上有这样的“种族灭绝”吗？同时，了解美国历史的人应该知道，美国通过西进运动大肆驱逐、杀戮印第安人，美国印第安人口已从1492年的500万骤减至20世纪初的25万，下降幅度为95%。换句话说，美国印第安人口曾是20世纪初的20倍。“种族灭绝”的帽子有更适合的人戴。

美方应该做的，是首先关注和改善自身存在的人权问题，而不是基于谎言和谣言动辄对别国指手画脚。中方愿在相互尊重、平等相待的基础上同各国就人权问题进行对话和交流，但我们坚决反对在人权问题上撒谎造谣，打着人权旗号干涉别国内政。

共同社记者：据报道，日本、美国、澳大利亚、印度12日将举行首脑会议，这次会议将就加强对发展中国家疫苗援助达成共识。有人说此举是针对中国的“疫苗外交”。中方对此有何评论？

赵立坚：既然你问到了这个问题，我愿意给大家再介绍一下中国对外提供疫苗的有关情况。

中国坚定站在疫苗国际合作的“第一方阵”。我们已同10多个国家开展疫苗研发和生产合作，100多个国籍的10多万志愿者参与其中。17个中国疫苗已进入临床试验阶段，60多个国家授权使用中国疫苗。中国疫苗的安全性、有效性正在得到各国广泛认可。我们也愿意同各国探讨疫苗接种互认的可行性和操作方案。

中国坚定担当疫苗公平分配的“第一梯队”。中国加入了世卫组织“新冠疫苗实施计划”，承诺首批提供1000万剂疫苗，明确用于发展中国家急需。中国已经并正在无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，同时向43个国家出口疫苗。我们还响应联合国号召，向各国维和人员捐赠疫苗。我们也愿意与国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员们提供疫苗。希望中国疫苗能为全球抗疫带来更多信心和希望。

疫苗是抗击病毒的利器，是拯救生命的希望，应当服务全世界、造福全人类。中国坚定秉持疫苗公共产品的“第一属性”。我们承诺疫苗研发后作为全球公共产品，特别是努力提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。我们是这么说的，也是这么做的。

目前，全球已有多款疫苗上市，选择哪种疫苗由各国自主决定。无论是中国疫苗，还是外国疫苗，只要安全可靠，就是好疫苗。我们反对搞“疫苗民族主义”，不接受制造“免疫鸿沟”，抵制任何把疫苗合作政治化的企图。

印度报业托拉斯记者：关于你提到的不同国家间疫苗互认机制，中方是否会等中国或其他国家的疫苗获得世卫组织的认证？据我了解，目前，世卫组织仅认证了辉瑞、阿斯利康等几款疫苗。中方疫苗是否需要等待世卫组织的认证？还是计划通过双边渠道推进认证工作？此外，中方已承诺向“新冠疫苗实施计划”（COVAX）提供1000万剂疫苗，相关疫苗是否尚未获得世卫组织认证？

赵立坚：据我所知，中国有关疫苗生产企业已经向世卫组织提出申请，世卫组织已经派团来中国进行考察。有关认证的程序正在进行中。

中国疫苗的安全性和有效性已经得到各国广泛认可。中方和世卫组织在疫苗认证方面正在进行着良好的沟通。

(责编：刘洁妍、常红)