人民网北京3月10日电（邓洁、实习生马跃）2021年中国两会开幕以来，哈萨克斯坦中国问题研究专家安东·布加延科一直密切关注会议的进程。他在接受人民网专访时指出，政府工作报告令人印象深刻，“一个个数字背后彰显出中国经济和社会发展的强劲动力”。

政府工作报告指出，中国将2021年国内生产总值增速预期目标设定为6%以上。布加延科认为，中国确定这一目标的依据源于两个因素。其一，受新冠疫情影响，国家的经济活力仍在逐步恢复。其二，随着经济增长模式的转型，数量型经济增长正被质量型经济增长所取代。对于中国来说，更重要的是如何实现可持续增长。

布加延科认为，“十四五”期间，中国将进行深层次的结构化改革。随着改革的不断深入，未来中国经济发展的两大动力将是数字经济和消费。他援引中方的数字称，2019年数字经济对中国GDP增长的贡献率为67.7%；而提高劳动生产率也对数字化程度提出越来越高的要求。另一方面，劳动生产率的提高意味着收入增加和消费增长。可以预见，服务业对中国经济增长的贡献率将得到提升。

布加延科指出，全面走向数字化已成为中国经济发展的明显趋势。在搭建数字化系统、人工智能、大数据、以及新经济秩序的其他关键领域中，中国展现出不俗实力。中国作为先行者，正在成为其他国家发展数字经济的典范。

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