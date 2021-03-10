人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

哈萨克斯坦专家：数字背后彰显中国经济社会发展强劲动力

2021年03月10日20:01 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京3月10日电（邓洁、实习生马跃）2021年中国两会开幕以来，哈萨克斯坦中国问题研究专家安东·布加延科一直密切关注会议的进程。他在接受人民网专访时指出，政府工作报告令人印象深刻，“一个个数字背后彰显出中国经济和社会发展的强劲动力”。

政府工作报告指出，中国将2021年国内生产总值增速预期目标设定为6%以上。布加延科认为，中国确定这一目标的依据源于两个因素。其一，受新冠疫情影响，国家的经济活力仍在逐步恢复。其二，随着经济增长模式的转型，数量型经济增长正被质量型经济增长所取代。对于中国来说，更重要的是如何实现可持续增长。

布加延科认为，“十四五”期间，中国将进行深层次的结构化改革。随着改革的不断深入，未来中国经济发展的两大动力将是数字经济和消费。他援引中方的数字称，2019年数字经济对中国GDP增长的贡献率为67.7%；而提高劳动生产率也对数字化程度提出越来越高的要求。另一方面，劳动生产率的提高意味着收入增加和消费增长。可以预见，服务业对中国经济增长的贡献率将得到提升。

布加延科指出，全面走向数字化已成为中国经济发展的明显趋势。在搭建数字化系统、人工智能、大数据、以及新经济秩序的其他关键领域中，中国展现出不俗实力。中国作为先行者，正在成为其他国家发展数字经济的典范。

(责编：刘洁妍、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部