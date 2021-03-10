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日本前外务副大臣浅野胜人：中国两会传递信心 为全球发展带来更多利好

2021年03月10日19:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京3月10日电 （吴颖）2021年中国两会期间，政府工作报告内容引发国内外各方关注。日本前外务副大臣、北京大学特聘教师浅野胜人接受人民网专访时表示，中国通过严格彻底的防控措施，成功控制疫情，创造了奇迹。2020年，中国是全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家，成为推动全球经济复苏的主要力量。他指出，中国政府工作报告展现的未来发展蓝图向世界传递更多积极信号，为全球发展带来更多利好。

浅野胜人谈到，政府工作报告中指出，中国针对疫情形势变化，及时调整防控策略，健全常态化防控机制，有效处置局部地区聚集性疫情，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，为恢复生产生活秩序创造必要条件。这一系列防疫举措让他感慨不已。他表示，在全球面对新冠肺炎疫情严重冲击的大环境下，2020年许多国家GDP呈现下降状态，甚至可能出现大幅度的负增长。中国政府及时做出统筹推进疫情防控和服务经济社会发展工作的重大决策，抓紧恢复生产生活秩序，经济复苏成效显著。

当前，全球新冠疫情依然严峻，浅野胜人十分关注政府工作报告中所回顾的抗击新冠疫情历程。他表示，日本首都圈1都3县仍然处于实行“紧急事态宣言”的状态。借鉴中国的疫情防控经验，日本和中国应携手建立合作体制，共同肩负起使命。

中国和日本已经开始有序开展新冠疫苗接种工作，保障民众生命健康安全。浅野相信人类战胜疫情的胜利日子终将到来，疫苗将为全球抗击疫情带来希望。

(责编：刘洁妍、常红)

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