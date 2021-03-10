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专访：中国外贸“开门红”利好全球贸易与供应链稳定——访新加坡国立大学经济学专家顾清扬

2021年03月10日19:12 | 来源：新华社
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　　新华社新加坡3月10日电 专访：中国外贸“开门红”利好全球贸易与供应链稳定——访新加坡国立大学经济学专家顾清扬

　　新华社记者蔡蜀亚

　　海关总署日前发布的数据显示，今年前2个月，我国货物贸易进出口总值达5.44万亿元人民币，同比增长32.2%。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，今年中国外贸取得“开门红”，为全球贸易和供应链稳定做出了直接贡献。

　　顾清扬认为，中国今年前2个月的进出口延续了去年6月以来持续向好的势头。亮眼成绩的背后，既有中国国内积极因素，也有国际市场需求增加的拉动作用。

　　他说，从国内来看，中国政府有效控制新冠疫情，加上一系列配套政策促进了出口企业生产力，使复工复产取得良好成效。另外，今年春节期间中国鼓励就地过年，生产活动得以持续，使往年生产活动的淡季变成了完成生产订单的旺季。

　　国际方面，欧美国家开始大规模接种疫苗，带动生产和消费活动恢复，经济景气指数不断上升，增加了对中国商品的需求。今年前2个月，主要贸易伙伴对华进出口均实现同比增长，这些经济体生产和消费活动逐渐恢复，通过生产链和供应链渠道加强了对华贸易联系。

　　顾清扬认为，中国外贸数据亮眼的另一个重要因素，是全球产业链和供应链的共振效应。中国进出口产品中原材料和中间产品的比重不断增加，反映中国已深度融入全球产业分工，实现有效产业整合。随着中国新能源汽车、装备制造等行业快速恢复，相关进口需求会大幅度提升，有效带动其他国家和地区经济复苏。

　　顾清扬强调，疫情严重冲击全球产业链和供应链，对各国抗击疫情和恢复经济产生了不利影响，凸显全球产业链和供应链稳定的重要性。

(责编：刘洁妍、常红)

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