新华社北京3月10日电 综合新华社驻外记者报道：在十三届全国人大四次会议日前举行的视频记者会上，国务委员兼外交部长王毅表示，中国坚定秉持疫苗公共产品的“第一属性”，坚定站在疫苗国际合作的“第一方阵”，坚定担当疫苗公平分配的“第一梯队”。海外人士认为，中国积极推动新冠疫苗国际合作，为让疫苗成为全球公共产品作出表率，为各国团结合作共同战胜疫情增添了信心。

广受欢迎

3月8日，乌拉圭副总统阿希蒙在首都蒙得维的亚的一所医院接种了中国科兴公司研制的新冠疫苗。阿希蒙表示，相信中国新冠疫苗，也相信所有被科学证明有效的疫苗。

莫桑比克卫生部长蒂亚戈8日接种了中国援助的国药集团新冠疫苗，成为莫首位中国疫苗接种者。蒂亚戈代表莫政府向中国政府和人民援助疫苗表示衷心感谢。他说，启动疫苗接种对莫是一个历史性的时刻，将极大增强莫战胜疫情的信心。

此前，已有多个国家的国家元首和政府首脑带头接种中国疫苗，用实际行动为中国疫苗投下“信任票”。多国政要亲赴机场迎接中国疫苗，许多海外民众也欢迎中国疫苗。得知中国疫苗运抵金边后，柬埔寨31岁的嘟嘟车司机奇索万基里曾对新华社记者说：“我对中国疫苗非常有信心，希望自己能够尽快接种中国疫苗。”秘鲁首都利马一些街区居民还通过燃放烟花等方式庆祝中国疫苗的到来。

可靠管用

目前已有60多个国家授权使用中国疫苗，中国疫苗的安全性、有效性正在得到各国广泛认可。土耳其卫生部长科贾日前介绍，中国科兴公司在土耳其进行的Ⅲ期临床试验结果显示，该公司新冠疫苗保护率达83.5%，重症保护率达100%。

中国疫苗具有储运方便等特点，对实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性具有重要意义。印尼新冠疫苗接种工作发言人西蒂表示，科兴疫苗仅需要2至8摄氏度的储存条件，这意味着可以使用印尼现有疫苗冷链系统，即使偏远地区也容易运送及存放，对于印尼这个岛屿众多、基础设施并不完善的国家来说十分重要。

中国还积极发挥产业链优势，支持中国疫苗以多种方式“出海”。马来西亚向中国科兴公司订购了新冠疫苗半成品，由马国有大型制药企业发马公司灌装生产。该公司执行董事祖勒卡纳因说，这批疫苗让马来西亚朝着实现在本国生产疫苗的愿景“又迈出了一步”。

作出表率

当前，全球新冠疫苗的公平分配问题引发广泛关注。发达国家抢购囤积，一些发展中国家“一剂难求”，解决疫苗“分配鸿沟”迫在眉睫。

中国率先承诺疫苗研发后作为全球公共产品，始终是促进全球疫苗公平分配的践行者：中国加入了世界卫生组织“新冠疫苗实施计划”，承诺首批提供1000万剂疫苗，用于满足发展中国家急需；已经并正在无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，同时向43个国家出口疫苗；还响应联合国号召，向各国维和人员捐赠疫苗……

美国《华盛顿邮报》等海外媒体认为，中国疫苗为众多发展中国家战胜疫情提供了选择，有望成为“发展中国家的生命线”。多米尼加副总统培尼亚表示，中国人口众多，接种任务艰巨，但依然克服困难向各国提供援助，充分体现了团结互助精神，为全人类作出了表率。（执笔记者：郭洋；参与记者：倪瑞捷、聂祖国、毛鹏飞、张国英、郑思远、施洋、余谦梁、郑世波、林昊、郁玮、苏津）

(责编：刘洁妍、常红)