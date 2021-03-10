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王毅同卢森堡外交大臣阿塞尔博恩通电话

2021年03月10日18:47 | 来源：新华社
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新华社北京3月10日电 3月9日，国务委员兼外长王毅应约同卢森堡外交和欧洲事务大臣阿塞尔博恩通电话。

王毅表示，卢森堡是中国在欧盟内重要合作伙伴，中卢相互理解、相互支持、相互信任，是大小国家互利合作的典范。疫情发生以来，中卢同舟共济、互施援手，经受了疫情考验，深化了两国人民友谊。

王毅说，卢森堡是中欧共建“一带一路”合作的重要桥梁。中国提出构建新发展格局，将为包括卢森堡在内的各国企业提供更多发展机遇。欢迎卢方积极参与人民币国际化进程，相信卢会继续为中国企业提供公平公正营商环境。希望卢方继续为推动中欧关系发展，特别是中欧投资谈判协定尽早批准生效发挥积极作用。

阿塞尔博恩通报了卢疫情情况，表示卢方愿同中方密切高层交往，深化在航空、货运、通信、金融、人文等领域务实合作，也愿为推动欧中投资协定尽早批准生效及欧中关系发展发挥积极作用。

王毅阐述了中方关于人权、涉港、涉疆问题的立场，强调中国共产党的宗旨是全心全意为人民服务，我们如期完成消除绝对贫困的艰巨任务，是最大的人权成就。一些西方势力在涉疆问题上抹黑中国，但在事实面前，任何谣言都将不攻自破。完善香港特区选举制度，是为了使“一国两制”、“港人治港”、高度自治行稳致远。相信卢森堡和其他欧洲国家都能秉持客观公正立场，同中方一道坚持相互尊重，巩固互信基础，保持中欧关系健康发展势头。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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