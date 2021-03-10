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中国—东盟启动建立对话关系30周年“雅加达渠道”纪念活动

2021年03月10日15:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达3月10日电 （记者张杰）3月9日，中国—东盟建立对话关系30周年“雅加达渠道”纪念活动启动仪式暨研讨会通过视频形式举行。

该活动由印尼战略和国际问题研究中心通过视频方式承办，东盟秘书长林玉辉、中国外交部副部长罗照辉、菲律宾副外长（东盟事务高官）伊丽莎白、印尼外交部东盟事务高官（东盟总司长）苏约迪普罗、中国驻东盟大使邓锡军、菲律宾常驻东盟代表诺埃尔大使等出席活动并致辞。中国、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、泰国等多国专家学者参加会议讨论。

东盟秘书长林玉辉

林玉辉表示，30年来，中国—东盟关系发展成就令人瞩目，中国已经成为东盟最重要的伙伴之一。面对疫情不利影响，中国—东盟经济仍然保持强劲发展势头。2020年，中国—东盟首次互为第一大贸易伙伴。双方要继续加强《东盟互联互通总体规划2025》与“一带一路”倡议对接。中方积极与东盟开展抗疫合作，对东盟抗击新冠疫情发挥了至关重要作用。中方向东盟提供的疫苗支持将有效加速东盟经济重启。双方关系在共同抗击疫情的历程中使得到升华。今年是“中国—东盟可持续发展合作年”，双方要抓住机遇，加强在气候变化、环保、减贫和灾难管理等方面合作。双方要推进人文交流，继续打造中国—东盟菁英奖学金等人文交流旗舰项目，欢迎中国学生到东盟学习交流。林玉辉还表示，双方应继续加强合作，尽早完成“南海行为准则”二读。

中国外交部副部长罗照辉

罗照辉表示，30年来，中国—东盟合作蓬勃发展。2013年，习近平主席提出携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。中国和东盟国家同舟共济，相互扶持，成功应对多次危机。新冠肺炎疫情发生后，双方紧密合作，互施援手，带动整个东亚成为全球抗疫的示范区和经济复苏领头羊。中国—东盟经贸合作取得巨大飞跃，与1991年相比，双方贸易额增长超过80倍，去年突破6846亿美元。双方人文交流蓬勃发展，打造了中国—东盟教育交流周、菁英奖学金等一批人文交流重要平台和旗舰项目。

罗照辉表示，中方始终视东盟为周边外交优先方向，愿同东盟一道，继续加强抗疫合作，提升在公共卫生等非传统领域合作，助力区域经济复苏。中方愿同东盟以建立对话关系30周年为契机，推动双方关系提质升级。一是明确新目标。中方愿同东盟方打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系，让双方关系继续引领东亚合作。二是培育新动能。中方积极支持《东盟全面复苏框架》，愿同东盟方加强合作对接，大力开展科技创新合作，推动经济社会数字化转型。中方愿同东盟方推动RCEP早日生效实施。三是打造新亮点。中方愿与东盟共同实施好今年可持续发展合作年，共同推进蓝色经济伙伴关系建设。四是强化新支撑。推进战略沟通对话，加强传统和非传统安全领域合作，共同反对冷战思维和集团政治，加快“南海行为准则”磋商进程。

菲律宾副外长（东盟事务高官）伊丽莎白

伊丽莎白表示，多年来，东盟与中国守望相助，深化合作，互利互惠。双方应继续加强合作，将战略伙伴关系提升到新高度。一是为双方关系把好舵，为实现双方长期共同利益明确方向。二是和平解决双方分歧，推进“南海行为准则”磋商。三是加强在公共卫生领域合作包括新冠疫苗合作，推动本地区早日从疫情中恢复。四是加强在经济、科技创新领域合作，促进经济复苏。五是加强合作应对跨国挑战。

印尼外交部东盟事务高官（东盟总司长）苏约迪普罗

苏约迪普罗表示，30年来，中国—东盟关系与合作是维护地区和平稳定、促进地区发展繁荣的关键力量。中方成为参与东盟主导地区机制的重要参与方，与东盟一道致力于维护南海和平稳定，积极推进“南海行为准则”磋商取得进展。中国和东盟致力于共同维护多边主义，反对单边主义，去年双方贸易逆势增长，实现互为最大贸易伙伴的历史性突破，并携手推进RCEP早日生效。东盟方感谢中方提供大量抗疫援助，协助东盟增强公共卫生韧性。东盟致力于与东盟加强合作，完善公共卫生体系，共促疫后经济快速复苏。

中国驻东盟大使邓锡军

邓锡军表示，今天这场雅加达论坛具有特殊意义，拉开了“雅加达渠道”纪念中国—东盟建立对话关系30周年系列纪念活动的序幕。双方将持续共同打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系，更好促进地区和平稳定与发展繁荣。

菲律宾常驻东盟代表诺埃尔大使

诺埃尔表示，中国—东盟关系取得积极发展正是基于双方都有巩固睦邻友好关系、促进互利互惠的强烈意愿。事实证明，双方关系保持良好发展势头将大大有助于地区和平、稳定和繁荣。

双方专家学者在研讨会上就进一步提升中国—东盟关系纷纷发表真知灼见。大家一致认为，30年来，中国—东盟合作与时俱进，不断开拓进取，在东盟与对话伙伴关系中一直发挥引领作用。双方合作机制和平台不断丰富和完善，政治互信加深，互联互通和经贸合作加速，人文交往密切，成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范。期待双方进一步深化合作，为共同抗击地区疫情和推动地区经济复苏继续发挥重要作用。

(责编：苏缨翔、常红)

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