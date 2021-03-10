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世贸组织总干事呼吁新冠疫苗制造商在发展中国家增产

2021年03月10日15:03 | 来源：新华社
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新华社日内瓦3月9日电（记者凌馨）世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉9日呼吁新冠疫苗制造商扩大在发展中国家的生产规模，以应对当前全球疫苗供应短缺问题。

世贸组织在当天发布的新闻公报中说，奥孔乔-伊韦阿拉在日内瓦出席“全球新冠疫苗供应链和疫苗生产”线上会议时说，目前全球新冠疫苗供应短缺，仍有约130个国家和地区在等待疫苗到来，这不仅“不合情理”，而且会延长疫情，损害经济。“合作应对这个全球问题，符合我们所有人的利益。”

“我们必须扩大新冠疫苗生产规模，尤其是在发展中国家和新兴市场国家。”奥孔乔-伊韦阿拉说。她表示，希望疫苗制造商与世卫组织、民间社会团体、企业协会等携手努力，找到扩大疫苗生产的办法。

奥孔乔-伊韦阿拉说，得益于世卫组织等主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”，部分发展中国家已收到第一批疫苗，但目前疫苗产量和交付量仍然较低。她认为，扩大疫苗生产存在3个制约因素：原材料短缺、有相关经验的人员不足、与部分国家出口限制和禁令等相关的供应链问题。

世贸组织的统计显示，截至2月底，有59个世贸组织成员仍在实施与疫情相关的出口限制措施。奥孔乔-伊韦阿拉说，世贸组织将加强对成员贸易政策的跟踪，鼓励成员减少或取消出口限制，尽最大可能解决当前疫苗供应链存在的问题。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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