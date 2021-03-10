新华社堪培拉3月10日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚国立大学商业和经济学院副教授沈凯玲日前在堪培拉接受记者书面采访时表示，今年中国对外贸易取得“开门红”，将助力全球经济复苏。

中国海关总署数据显示，今年前2个月，中国货物贸易进出口总值达8344.9亿美元，同比增长41.2%。其中，货物贸易出口总值4688.7亿美元，同比增长60.6%。

沈凯玲说，2020年，新冠疫情对世界经济造成严重影响。在有效产能严重受限的情况下，各国政府基建项目、消费需求都面临实物商品供给的挑战，导致其财政、货币应对政策的有效性难以和一般经济危机情形下相比。

“若非中国这样的制造业大国保障供给，这些政策可能失效，进而造成通货膨胀，加剧社会不安定。正是因为中国产能恢复，受疫情困扰的国家和地区得以相对顺利地实施公共卫生和经济政策，缓解通胀压力，为经济秩序逐步恢复奠定可靠基础。”她说。

沈凯玲认为，中国不断扩大开放，不仅增加自身经济韧性，也会推动全球自由贸易并带来繁荣。“中国自身经济的多样性和所处的发展阶段，决定其对外贸易可以同时衔接发达国家和广大发展中国家。”

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