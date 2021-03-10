人民网讯 3月9日，复旦大学国际问题研究院举办中日关系战略报告书发布会。由复旦大学日本研究中心牵头组织，中日两国一线学者共同撰写的《2020：新冠疫情下的中日关系——非常态与新常态》报告书发布，该书是年度中日关系战略报告书系列的第七本。

报告书“总论”指出，2020年虽然受到新冠疫情、日本首相更迭和美国大选等因素的影响，中日关系发生了一些波动，但重回正轨后总体企稳的基本方向并未改变。风险可控、前景可期，是其基本态势。关于中日关系的未来，应从两国及国际格局变化的现实出发，建构契合新时代的“善意而平实”的中日关系。

基于中美关系的重大变化及其对中日关系所带来的变数，报告书特设了“日本外交的双重轴线：美日同盟与经济中心”“中日关系中的美国因素：陷阱中的陷阱”板块，从历史、现实与未来三个维度，对中日美关系进行了深入解读。

报告书分六个专题，对新冠疫情下的日本社会、经济、军事，中日经贸、海洋、“脱钩”等，进行了全面考察与分析，尝试揭示与解读2020年“非常态”下的中日关系所呈现的若干特点及其与“新常态”的关联性。

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