人民网北京3月10日电 （记者李欣怡）3月7日，中国海关总署发布今年前2个月进出口数据，数据显示，东盟继续为中国第一大贸易伙伴。

前2个月，东盟为我第一大贸易伙伴，中国与东盟贸易总值7862亿元人民币，增长32.9%，占中国外贸总值的14.4%。其中，对东盟出口4398.3亿元，增长43.2%；自东盟进口3463.7亿元，增长21.8%；对东盟贸易顺差934.6亿元，增加310.4%。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁谈到，前2个月中国与东盟十国贸易额，排前三位的是越南2199.2亿元人民币，同比增长56.5%；马来西亚1491.3亿元人民币，同比增长24.3%；泰国1141.7亿元人民币，同比增长35.6%。

欧盟为中国第二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为7790.4亿元，增长39.8%，占14.3%。美国为中国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为7163.7亿元，增长69.6%，占13.2%。日本为中国第四大贸易伙伴，中日贸易总值为3492.3亿元，增长27.4%，占6.4%。

今年前2个月，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口1.62万亿元，增长23.9%。“我国不断扩大对外开放，维护拓展经贸合作朋友圈，特别是与‘一带一路’沿线国家经贸合作不断深化，拓展了我国外贸发展的空间，对我国外贸持续向好起到重要支撑作用。”海关总署分析称。

许宁宁认为，今年以来中国与东盟合作亮点正在闪现，一是中国已经向东盟十个国家中的九个国家提供了中国新冠疫苗，助力东盟防控疫情。二是中国政府已经正式核准了RCEP协定，为其生效实施创造了条件。三是中国正在将构建新发展格局同《东盟全面复苏框架》对接。

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