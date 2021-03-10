加蓬驻华大使波德莱尔·恩东·埃拉（加蓬驻华大使馆供图）

新华网北京3月10日电（王博 刘格非）加蓬驻华大使波德莱尔·恩东·埃拉在中国两会召开期间接受新华网独家专访时表示，加蓬希望继续深化与中国的双边关系，使之成为南南互利合作的典范。

恩东指出，中国与加蓬两国之间的传统友谊是建立在真诚、信任、相互尊重的基础之上，并以双赢为原则。2016年12月加蓬总统邦戈访华之际，中加关系提升为全面合作伙伴关系。

今年是中加两国建交47周年。恩东指出，加中双边关系日益加强，合作成果喜人。加蓬多个发展项目受益于中国的支持，中国在加企业数量大幅增加。

恩东认为，在当前新冠肺炎疫情背景下，加中两国团结一致共同抗击疫情，彰显了双方合作之牢固与紧密。

谈及中非合作，他指出，中国和非洲是命运共同体。中国人民正在为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。同时，非洲也正在积极谋求加快工业化和现代化进程，朝着非盟《2063年议程》描绘的美好梦想前行。中国梦与非洲梦都是为了让人民过上更加美好的幸福生活。

恩东指出，在中非合作论坛框架下，加中双方正积极落实2018年中非合作论坛北京峰会上提出的“八大行动”所涉及的重要项目。

他认为，中国、非洲以及其他发展中国家都需要进一步增强在国际事务中的代表性和发言权。中非双方应充分发挥政治互信和经济互补两大优势，推动中非合作全面发展，加强南南合作，促进南北合作，继续为构建以合作共赢为核心的新型国际关系树立样板。

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