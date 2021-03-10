新华网首尔3月9日电（记者 陆睿）由韩国中国商会、中国建设银行首尔分行共同主办的“新发展格局下韩国市场机遇暨跨境人民币业务展望”专题研讨会日前在韩国首尔举行。

专题研讨会采取北京、首尔、香港三地同步线上直播方式，旨在把握区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署带来的新机遇，以新金融服务新实践，助力中韩两国经贸合作和“一带一路”倡议，促进人民币跨境使用和推广。

来自中国驻韩国大使馆、韩国产业通商资源部、韩国新万金开发厅、盈科律师事务所韩国分所、中国建设银行总行和“一带一路”香港国际中心等官员和专家出席研讨会，就区域经济一体化发展、韩国市场机遇、跨境人民币推广等议题进行了深入交流。

与会专家表示，疫情期间两国精诚协作，有效防控，率先实现复工复产，为摆脱疫情影响作出了积极贡献，也为全球经济复苏增添了信心，未来双方将共同努力，推动双边经贸投资快速增长，提升两国经贸合作水平，为促进东亚和世界经济持久发展注入强劲动力。

研讨会上，韩国新万金开发厅与中国建设银行首尔分行签署了战略合作协议。双方表示，将以此为契机，优势互补，资源共享，共同支持中国企业投资和入驻新万金韩中产业园。

借助此次战略合作协议签署，新万金韩中产业园与建行首尔分行有望以更快捷高效的方式对接双边需求，服务两国企业，加速推进人民币在跨境结算中的使用，实现中韩共同繁荣和持续发展。

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