新华社洛杉矶3月8日电（记者谭晶晶）近期，美国加利福尼亚州圣迭戈动物园9只大猩猩接种了试验性新冠疫苗。园方8日在接受新华社记者采访时表示，这些大猩猩是美国首批接种专门为动物研发的新冠疫苗的非人类灵长类动物，它们接种后情况良好，没有出现不良反应。

圣迭戈动物园野生动物联盟公共关系高级代表达拉·戴维斯告诉新华社记者，动物园1月和2月为园内4只红毛猩猩和5只倭黑猩猩接种了美国制药企业Zoetis公司研发的专供动物使用的新冠疫苗。该疫苗需接种两剂，间隔3周，目前这9只大猩猩已完成两剂疫苗接种，没有出现不良反应。本月园方还将为另外几只大猩猩接种新冠疫苗。

今年1月，圣迭戈动物园8只西非低地大猩猩感染新冠病毒，出现咳嗽、流鼻涕、嗜睡等症状。圣迭戈动物园表示，大猩猩是园内感染新冠病毒风险最高的动物群体，同时也是便于进行疫苗接种操作的群体，所使用疫苗旨在预防动物感染新冠病毒。不过，这几只感染过的大猩猩没有接种疫苗，因为它们已痊愈，园方认为它们体内已经有抗体。

(责编：艾雯、刘叶婷)