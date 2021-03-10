人民网约翰内斯堡3月9日电 （记者王磊）据南非当地媒体9日报道，南非统计局日前公布的国内生产总值（GDP）数据显示本国人口增速已超过经济增速。该统计机构公布的2020年第四季度GDP数据显示南非经济在2020年全年下降7%。

过去一年中，新冠肺炎疫情带来的全国封锁让经济下滑成为意料之中，但这也反映了困扰南非多年的另一个问题，人均GDP增长放缓。人均GDP是衡量一个国家经济产出的指标，通常被用来更准确地显示一个国家的实际经济增长，因为人口越多，GDP产出就越大。

数据显示，尽管南非在经济困难时期避免了人均GDP的大幅下降，但国民却越来越穷。人口不断增长，但生产力正在下降。南非统计局的数据显示，扣除通胀因素后，南非人均GDP在2014年达到峰值，此后一直在下降。这意味着经济增长一直难以跟上人口增长，人均GDP在2020年下降到2005年的水平。

分析人士认为，随着人口持续增长，人均GDP将继续下降，GDP总量也在不断收缩，意味着南非人在未来几年内将变得更加贫穷。普华永道（PwC）对不同情景的2020年进行计算发现，南非的GDP和就业率可能需要2至5年时间才能恢复到全国封锁前的水平。

南非统计局表示，经季节性调整后，南非第四季度实际GDP增长1.5%，同比下降了4.1%。按季节性调整后的年率计算，增长率为6.3%，高于经济学家和分析师的预测，他们预计第四季度的增长率在5%到5.5%之间。就2020年整体而言，GDP萎缩7%的预测是准确的。

(责编：苏缨翔、常红)