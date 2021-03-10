人民网约翰内斯堡3月9日电 （记者王磊）第九届自豪的南非人本地采购峰会暨博览会于当地时间3月9日在线上举行。南非总统拉马福萨在会上发表讲话，呼吁各方尽一切努力支持受到新冠肺炎疫情影响的本国企业，以挽救就业岗位并创造新的就业机会。

今年的峰会主题为“本地化是经济增长的驱动力”。拉马福萨表示本国企业必须继续努力，不仅要让当地人购买本地产品，还要改善商品、产品和服务出口的情况。

拉马福萨说，南非国内许多有悠久历史和深厚背景的公司受疫情的严重影响，不得不缩减规模甚至被迫关闭。考虑到全球经济环境，可以预计国际市场对南非商品、产品和服务的需求会下降，包括南非传统的出口市场。

为了改善这一境况，拉马福萨表示政府承诺在未来五年内增加地方采购，也将降低在南非建立和发展企业的门槛。为了支持现有的制造商，政府还将采取措施阻止非法进口商品，在各行业确定本地化龙头企业，帮助推动各行业和具体项目的进口产品替代计划。“要让本地采购达到政府需要的规模和影响，就必须深化合作。”拉马福萨说。

拉马福萨还鼓励每个南非人都有意识购买和支持当地商品和服务，帮助发展本国经济，创造更多就业机会，拓宽市场，为商业发展和扩张提供更多机遇。

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