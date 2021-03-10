人民网布鲁塞尔3月9日电 （记者张朋辉）联合国人权理事会第46届会议正在举行。世界针灸学会联合会、中国国际交流协会、中国网络社会组织联合会、中华环保联合会、中国少数民族对外交流协会、中国工业经济联合会、MyH2O吾水平台、天津市生态道德教育促进会、呼伦贝尔环保志愿者协会等中国社会组织于会议前夕向人权理事会提交书面发言，生动阐释中国人权理念、主张和作法，多角度展示中国人权事业发展成就和对世界人权事业作出的重要贡献。

关于减贫和人权保护，有关发言指出，经过艰苦卓绝的努力和奋斗，中国创造了人类减贫史上的奇迹，成为世界上减贫人口最多和率先完成联合国千年发展目标的发展中国家。中国脱贫攻坚取得的历史性成就，得益于中国共产党的坚强领导和中国特色社会主义制度的独特优势，得益于做到了积极作为、精准施策，得益于坚持社会公平公正、重点保障和改善民生。新疆等少数民族地区围绕“两不愁、三保障”这一扶贫核心指标，重点在产业扶贫、教育、医疗卫生、基础设施、住房保障五个方面采取了积极有效的措施。相关社会组织在脱贫攻坚过程中创新“互联网+”扶贫模式，取得显著成效。

关于健康权，有关发言谈到，在抗击新冠肺炎疫情过程中，中国社会组织主动发挥自身优势，通过物资捐赠、经验分享等方式踊跃投身疫情防控。同时积极开展抗疫国际合作，将中医药与现代医学有机结合，通过在线会诊、建立医患互动网络等提供医疗服务，助力世界公共卫生体系建设，有力保障健康权这一基本人权。发言建议将传统医学纳入各国医疗保健体系，更好地发挥传统医学在应对疫情中的作用。

关于环境权，有关发言认为，推动环境保护和公众环境权益维护在保障人权方面具有重要意义。中国社会组织运用环境公益诉讼、深入基层开展环境普法宣传、创建志愿律师联盟、开展公共环保教育等方式，多元化地促进环保事业的发展和进步。中国青年社会组织致力于为农村提供清洁饮用水，推动改善农村人口健康环境、增强全民环保意识。

关于发展权，有关发言表示，中国在新发展格局中实现了自身高质量发展，更同世界各国共享发展机遇，促进中国经济与世界经济融合，促进世界经济增长。中国积极推动实现联合国2030年可持续发展目标，开展应对气候变化国际合作，坚持促进更加包容、更可持续的全球发展，有效推动世界经济的恢复与增长，有力促进人权全面保护进程。

针对文明交流互鉴，有关发言认为，应通过加强文明对话，增进世界各国人民之间的相互理解，就最迫切的人权问题达成共识，共同寻找解决方案，增进全人类的福祉。人权理事会等联合国机构应秉持公正、客观、非选择性原则，通过推动各国加强文明交流互鉴，反映人类共同价值追求，让共商共建共享的理念深入人心，推动国际社会更好地开展合作，更好地保护和发展人权。

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