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擘画中国高质量发展蓝图（我看中国两会）

乔治·佐戈普鲁斯
2021年03月10日08:27 | 来源：人民网－人民日报
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中国全国两会是中国政治生活中的大事。对于西方国家来说，也是一个更好了解中国的机会。今年是中国“十四五”开局之年，正在举行的全国两会尤其值得关注，它将擘画中国高质量发展蓝图。

每到中国“两会时间”，我都会在自己创办的网站上及时刊登有关新闻报道，并为欧洲一些媒体撰写有关中国全国两会的时评。审议中的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》是一份非常重要的文件，从中可以看到中国发展新征程的目标和举措。

今年是中国共产党成立100周年。在中国共产党领导下，中国发生了翻天覆地的历史性巨变。符合一国国情、并让这个国家的人民过上幸福生活的政治制度就是好制度。中国的政治制度有着自己的特色，符合本国国情，能满足人民群众对更美好生活的向往。

中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，这是一个奇迹。2017年夏天，我曾走访河北农村。我看到，在精准扶贫精准脱贫战略的引导下，当地修新路、建新房，还办起了特色生态旅游，人们的生活水平大幅提高。

新冠肺炎疫情给全球造成严重冲击，对各国无疑都是一次重大考验。中国政府采取果断有力的防控措施，在短时间内控制住疫情，率先复工复产。中国成为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体。人们清楚看到了中国共产党的领导力和行动力，对中国为什么能在面对前所未有的挑战时不断前进，有了新的认识。中国不仅全力保护本国人民的安全健康，还向其他国家伸出援手，及时提供抗疫物资和疫苗，用实际行动诠释了人类命运共同体理念。

这两年我走访了多个在欧洲开展的共建“一带一路”重点项目，如中国企业投资建设的希腊最大港口比雷埃夫斯港。正是中方的支持，为这个港口注入了生机，使它成为地中海地区重要物流中心。项目不仅带动了当地经济社会发展，也惠及地中海沿岸许多国家。我相信，随着各方进一步推动共建“一带一路”高质量发展，沿线国家和地区将迎来更多合作和发展机遇。

（作者为法国尼斯欧洲研究所高级研究员，本报驻比利时记者任彦采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年03月10日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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