新华社北京3月9日电 题：海外积极评价中国外贸“开门红”

新华社记者

中国海关总署日前发布的数据显示，今年前2个月，中国货物贸易进出口总值达8344.9亿美元，同比增长41.2%。不少海外人士和机构积极评价中国对外贸易的超预期表现，认为中国经济韧性足并积极扩大开放，将给贸易伙伴乃至世界经济复苏带来更多底气。

出口强劲展韧性

中国今年前2个月货物贸易出口总值4688.7亿美元，同比增长60.6%，在国际舆论中赢得“超预期”和“韧性十足”的好评。

美国致同会计师事务所首席经济学家戴安娜·斯旺克表示，得益于制造业强劲复苏，中国经济表现更好，成为全球更大的出口平台。

野村控股公司在一份报告中说，即使排除基数效应，中国的贸易增长“仍然相当稳健”。

日本独协大学经济学教授童适平认为，在新冠疫情挑战严峻的背景下，中国对主要贸易伙伴的出口显著增长，全世界对中国产品的依赖度在提高。世界经济面临危机之时，中国的作用凸显。

法新社报道称，中国出口增速达到多年来的最高水平，与去年同期出口大幅下降的情况形成鲜明对比。

《华尔街日报》报道认为，中国外贸数据出现增长在外界意料之中，但实际增幅大大超过经济学家普遍预期。出口领域韧性十足，成为中国经济复苏的关键。

进口坚挺显潜力

今年前2个月，中国货物贸易进口总值3656.2亿美元，同比增长22.2%，同样超预期。在复苏前景仍受疫情制约之时，中国进口显现出坚挺之势，更让贸易伙伴对中国市场潜力充满期待。

2020年，日本、欧盟、拉美等国家和地区的出口显著下滑，但对华出口仍稳中有升，成为经济亮色。

智利前能源部长安德烈斯·雷沃列多表示，中国迅速摆脱疫情挑战，促进经济复苏、需求增长，提振了智利等对华贸易关系密切国家的出口。对华经贸往来在很大程度上带动智利经贸发展，改善该国国际收支状况。

印度孟买世界贸易中心高级总监鲁帕·奈克说，印度2020年出口总额下降，但对华出口逆势增长。

韩国贸易协会国际贸易通商研究院次长李沅锡说，韩国2020年进出口仅小幅下滑，相当程度得益于中国经济复苏。不断深化对外开放是中国经济发展的重要源动力，这在后疫情时代意义更加凸显。

澳大利亚国立大学商业和经济学院副教授沈凯玲说，中国国内市场体量巨大，对世界各国和地区商品、服务的需求也随着经济发展而不断增加。

墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯说，世界经济今年迎来一定程度复苏，与中国经济表现有很大关系。中国国内市场发展强劲，其经济增长将助推其他国家经济回暖。

英国埃信华迈公司亚太地区首席经济学家拉吉夫·比斯瓦斯认为，进口大幅增长反映出中国国内市场消费回稳向好。

合作开放前景广

英国CMC市场公司首席市场分析师迈克尔·休森表示，中国外贸数据“相当亮眼”，反映全球需求和中国国内需求都在复苏。

阿根廷中国问题专家卢卡斯·瓜尔达表示，中国进口大量农产品，同时向世界输送质量越来越高的各类产品。中国推动经济高质量发展，对主要贸易合作伙伴来说是好消息。

巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯表示，相信中国将继续扩大开放，与世界达成更加广阔的经济合作，更加开放的中国将造福全球。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，中国已连续11年成为非洲最大贸易伙伴国。中国外贸数据“开门红”展现的经济活力为全球经济复苏带来希望。无论是双边还是多边，中国与合作伙伴的贸易往来都在逐年扩大和深化。

印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼认为，印中两国贸易潜力仍然巨大。对印度来说，出口增长有利于经济更快复苏，对华合作是一个非常重要的机遇。（执笔记者：徐超、李洁；参与记者：刘春燕、张亚东、凌馨、杜洋、周星竹、王慧慧、朱晟、岳东兴、白旭、尹南、张笑然、沈忠浩、左为、白林、高攀、倪瑞捷、吴昊、陆睿）

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