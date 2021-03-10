新华社旧金山3月9日电 近日，中国驻旧金山总领馆向美国华盛顿州塔科马市林肯中学校长埃尔文转达国家主席习近平致该校师生的新春祝福，希望他们继续加强交流，做中美人民友好的桥梁和纽带。

农历春节前夕，埃尔文校长向习近平主席致信，汇报该校近年来对华交流情况并致以新春祝福。

埃尔文在信中写道，2015年9月23日，我有幸接待您和彭丽媛女士到访我校。您当天赠予我们许多礼物，包括邀请林肯中学师生访华这一最大的礼包。2016年，我校百名学生应您的邀请访华，这是他们一生中最好的教育经历，中国的奇迹使他们大开眼界。这份大礼我感激不尽！从那以后，曾为您唱歌的一名学生已被北京大学录取，曾到中国访学的一些学生再次访华。我们已派多批学生团组访问中国，正选派另一名学生到中国高校学习。同时，我们接待了大约10个中国访学团。我校中国交流学生也很多，2016至2019年间每年有25至50名。在这些互动交流中，我看到我的学生乐在其中并感激他们的中国伙伴。他们一起唱歌跳舞，结下终身友谊。通过加强学生交流和教育合作，我们将为两国人民树立榜样。

埃尔文说，您希望两国学生进行交流，我们也持有相同想法。在中美两国经受全球疫情考验之际，现在是让学生们发挥引领作用，成为两国相互支持和共同恢复榜样的最佳时机。您到访塔科马后，我们选择了福州市作为姊妹城市，我们相互支持，疫情期间互相提供抗疫物资。这样的友好关系是合作的典范，应该在两国间分享，以表明我们可以在前行的过程中共同努力。祝您新年快乐，希望您和中国人民在新的一年里一切顺利。

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