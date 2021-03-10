新华社雅加达3月9日电（记者余谦梁 郑世波）中国驻东盟使团和中国—东盟关系协调国菲律宾常驻东盟使团9日通过视频形式，共同主办中国—东盟建立对话关系30周年雅加达渠道纪念活动启动仪式暨研讨会。

这也是“中国—东盟关系雅加达论坛”2021年首场活动。东盟秘书长林玉辉在研讨会上致辞时表示，面对新冠疫情的不利影响，中国和东盟经济仍保持强劲发展势头。中方向东盟提供的疫苗将帮助东盟经济加速重启，双方关系在共同抗击疫情的过程中得到升华。双方要在气候变化、环保、减贫和灾难管理等方面加强合作。

中国外交部副部长罗照辉在致辞中表示，中方始终视东盟为周边外交优先方向。新冠疫情发生后，双方紧密合作，互施援手，使整个东亚成为全球抗疫的示范区和世界经济复苏的领头羊。对于中国和东盟关系发展，罗照辉表示，双方应明确新目标，培育新动能，打造新亮点，强化新支撑。双方应推进战略沟通对话，加强传统和非传统安全领域合作，共同反对冷战思维和集团政治，加快“南海行为准则”磋商进程。

菲律宾副外长伊丽莎白表示，多年来，东盟与中国守望相助，深化合作，互利互惠。双方应继续加强合作，将战略伙伴关系提升到新高度。

研讨会由印度尼西亚国际战略研究中心承办，来自中国、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、泰国等国专家学者参加研讨会。与会专家学者表示，期待中国和东盟深化合作，为共同抗击疫情和推动地区经济复苏继续发挥重要作用。

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