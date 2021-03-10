人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中菲联合举办研讨会纪念中国—东盟建立对话关系30周年

2021年03月10日07:52 | 来源：新华社
小字号

新华社雅加达3月9日电（记者余谦梁 郑世波）中国驻东盟使团和中国—东盟关系协调国菲律宾常驻东盟使团9日通过视频形式，共同主办中国—东盟建立对话关系30周年雅加达渠道纪念活动启动仪式暨研讨会。

这也是“中国—东盟关系雅加达论坛”2021年首场活动。东盟秘书长林玉辉在研讨会上致辞时表示，面对新冠疫情的不利影响，中国和东盟经济仍保持强劲发展势头。中方向东盟提供的疫苗将帮助东盟经济加速重启，双方关系在共同抗击疫情的过程中得到升华。双方要在气候变化、环保、减贫和灾难管理等方面加强合作。

中国外交部副部长罗照辉在致辞中表示，中方始终视东盟为周边外交优先方向。新冠疫情发生后，双方紧密合作，互施援手，使整个东亚成为全球抗疫的示范区和世界经济复苏的领头羊。对于中国和东盟关系发展，罗照辉表示，双方应明确新目标，培育新动能，打造新亮点，强化新支撑。双方应推进战略沟通对话，加强传统和非传统安全领域合作，共同反对冷战思维和集团政治，加快“南海行为准则”磋商进程。

菲律宾副外长伊丽莎白表示，多年来，东盟与中国守望相助，深化合作，互利互惠。双方应继续加强合作，将战略伙伴关系提升到新高度。

研讨会由印度尼西亚国际战略研究中心承办，来自中国、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、泰国等国专家学者参加研讨会。与会专家学者表示，期待中国和东盟深化合作，为共同抗击疫情和推动地区经济复苏继续发挥重要作用。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部