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华为荣获泰国“年度数字国际企业”总理奖

2021年03月10日07:50 | 来源：新华社
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新华社曼谷3月9日电（记者明大军）泰国总理巴育9日向华为技术（泰国）有限公司授予泰国2020“年度数字国际企业”总理奖，以表彰华为泰国公司扎根本地21年，在促进泰国数字化转型和经济社会发展方面作出的贡献。华为是本年度获得该奖项的唯一外国公司。

巴育向华为泰国公司总经理邓丰颁发了奖牌。巴育赞扬华为在泰国数字化转型过程中作出的杰出贡献，强调泰国政府重视5G和人工智能等创新技术的发展以推动泰国迈向数字未来，期待华为今后在泰国数字经济发展中发挥更大作用。

泰国数字经济促进局主席兼首席执行官纳塔蓬说，2020年泰国首个5G生态创新中心在曼谷正式启动，这是泰国数字经济和社会部、数字经济促进局和华为的合作成果，对华为持续推动泰国数字经济的发展表示感谢。

新冠疫情暴发以来，华为泰国公司为当地提供了远程医疗系统、人工智能辅助诊疗等技术设备及解决方案，为泰国防控疫情作出了积极贡献。此外，华为还通过设立“未来种子”等项目，帮助泰国培养数字经济发展亟需的人才。

邓丰在颁奖典礼上表示，华为坚持与客户和伙伴合作共赢，助力泰国走在数字时代的前沿。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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