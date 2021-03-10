人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

投资者卖出特斯拉股票 马斯克财富上周蒸发270亿美元

2021年03月10日07:49 | 来源：新华网
小字号

随着美国股市下跌，美国电动车制造商特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克财富净值上周蒸发270亿美元。

美国国债收益率近期攀升，致使华尔街担忧借贷成本高昂可能侵蚀企业利润。投资者开始卖出特斯拉等高风险企业股票。

美国有线电视新闻网9日报道，特斯拉股价上周下跌11.5%。

马斯克持有特斯拉近18%股份。

彭博新闻社亿万富豪指数显示，马斯克财富上周蒸发270亿美元，这一数字几乎相当于英国戴森公司创始人詹姆斯·戴森拥有的所有财富。

据彭博社亿万富豪指数，戴森位列全球第52富。

今年1月以来，马斯克与亚马逊公司首席执行官杰夫·贝索斯就首富位置展开拉锯。

马斯克现以1570亿美元净值落后于贝索斯的1770亿美元。

微软公司创始人比尔·盖茨净值比马斯克少210亿美元，位居第三。

2020年，股票价格上涨743%推升特斯拉成为全球市值第五大企业。2021年初，特斯拉股价继续上涨，1月26日创每股883.9美元收盘新高，比2020年底上涨25%。然而自那之后，特斯拉市值蒸发近三分之一，股票跌入熊市区间。

特斯拉市值现位列第七，落后于脸书公司和伯克希尔·哈撒韦公司，但高于摩根大通银行。特斯拉股价5日跌破每股600美元，为去年12月初以来首次。尽管如此，马斯克财富依然多于2020年。

马斯克去年解锁4批期权，每批买入840万股特斯拉股票。计入每股70美元行权价，按5日收盘价，马斯克每批期权价值45亿美元。他今年可能再解锁3批期权。

他从未卖出特斯拉的股票。

另外，马斯克同样是太空探索技术公司最大股东。这家公司2月完成新一轮融资。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部