随着美国股市下跌，美国电动车制造商特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克财富净值上周蒸发270亿美元。

美国国债收益率近期攀升，致使华尔街担忧借贷成本高昂可能侵蚀企业利润。投资者开始卖出特斯拉等高风险企业股票。

美国有线电视新闻网9日报道，特斯拉股价上周下跌11.5%。

马斯克持有特斯拉近18%股份。

彭博新闻社亿万富豪指数显示，马斯克财富上周蒸发270亿美元，这一数字几乎相当于英国戴森公司创始人詹姆斯·戴森拥有的所有财富。

据彭博社亿万富豪指数，戴森位列全球第52富。

今年1月以来，马斯克与亚马逊公司首席执行官杰夫·贝索斯就首富位置展开拉锯。

马斯克现以1570亿美元净值落后于贝索斯的1770亿美元。

微软公司创始人比尔·盖茨净值比马斯克少210亿美元，位居第三。

2020年，股票价格上涨743%推升特斯拉成为全球市值第五大企业。2021年初，特斯拉股价继续上涨，1月26日创每股883.9美元收盘新高，比2020年底上涨25%。然而自那之后，特斯拉市值蒸发近三分之一，股票跌入熊市区间。

特斯拉市值现位列第七，落后于脸书公司和伯克希尔·哈撒韦公司，但高于摩根大通银行。特斯拉股价5日跌破每股600美元，为去年12月初以来首次。尽管如此，马斯克财富依然多于2020年。

马斯克去年解锁4批期权，每批买入840万股特斯拉股票。计入每股70美元行权价，按5日收盘价，马斯克每批期权价值45亿美元。他今年可能再解锁3批期权。

他从未卖出特斯拉的股票。

另外，马斯克同样是太空探索技术公司最大股东。这家公司2月完成新一轮融资。（卜晓明）（新华社专特稿）

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