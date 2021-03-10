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美国尚未决定是否如期从阿富汗撤军

2021年03月10日07:48 | 来源：新华网
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美国提出的从阿富汗全面撤军的期限将至，五角大楼8日说，目前尚未决定是否如期从阿富汗撤军。

五角大楼发言人约翰·柯比告诉媒体记者：“这里每个人都注意到（撤军）最后期限即将来临。我今天无法向大家描述具体计划，有关未来驻阿富汗兵力状态的决定还没有作出。”

美国于2001年“9·11”事件后发动阿富汗战争。五角大楼说，美国在阿富汗战争上已耗资1930亿美元。2003年3月起，美国选择在阿富汗战场“退居二线”。同年8月，北大西洋公约组织开始领导驻阿富汗国际安全援助部队，目前在阿富汗驻军7000多人。

美国政府与阿富汗塔利班2020年2月底签署协议，以期实现永久停火。依照这项协议，去年7月中旬，驻阿美军人数从约1.3万人减至8600人。剩余美军及其他外国部队将于今年5月前撤出。驻阿美军现有约2500人。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格上月在一场会议上说，将继续评估阿富汗实际状况，“防止阿富汗再度沦为恐怖分子的安全港”。美国新任国防部长劳埃德·奥斯汀此前说，美国撤军前提是阿富汗暴力减少，“美国不会匆忙、无序地从阿富汗撤军”。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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