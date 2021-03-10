新华社柏林3月9日电（记者任珂 张远）德国总理默克尔9日表示，德国将采取各种措施系统性促进移民融入社会，以形成社会凝聚力。

德国第13届移民融合峰会当天在总理府举行，会议聚焦移民融入社会、当地人接纳移民、社会凝聚力等问题，默克尔、德国负责移民事务的官员以及社会代表等参加。

默克尔在会上谴责针对移民的歧视、偏见和暴力现象，认为这完全与形成社会凝聚力背道而驰。她表示，融入问题对移民和接纳他们的社会来说都是重大挑战，真正的社会团结不仅需要消除仇恨和暴力，还需要彼此包容和开放。

会议宣布多项促进移民融入的具体措施，旨在增强移民对德国社会的认同。这些措施包括德国实习工对移民实习工的结对帮扶计划、在媒体和文化体育领域为移民提供帮助、促进经济和公共服务中的机会均等、在卫生领域提供针对不同文化背景的护理服务等。

德国官方数据显示，全德约四分之一的人口有移民背景。由于相对生活富裕、社会安宁和经济发达，德国近年来吸引了大量移民和难民。特别是2015年欧洲难民危机爆发，当年上百万难民涌入德国，引发诸多社会问题，加剧了德国社会中的排外情绪。

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