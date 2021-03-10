美国警察“跪颈”执法致死非洲裔男子乔治·弗洛伊德一案原定8日启动开庭前陪审团遴选，但因各方就是否增加一项三级谋杀指控存在分歧，遴选当天推迟。

德雷克·肖万现年44岁，是明尼苏达州前警察，眼下面临关联弗洛伊德死亡的二级谋杀指控。按法律专家的说法，如果增加三级谋杀指控，能提高定罪概率。

在美国明尼苏达州，二级谋杀罪面临最长40年监禁，三级谋杀罪面临最长25年监禁。

明尼苏达州亨内平县法官彼得·卡希尔先前驳回对肖万的三级谋杀指控。州上诉法院上周要求他重新考虑是否恢复这项指控。

卡希尔8日宣布推迟陪审团遴选。卡希尔说，“除非（州）上诉法院另有指示”，陪审团遴选程序将在当地时间9日上午启动。

尽管陪审团遴选尚未正式开始，检察官和肖万的辩护律师8日同意，从50名陪审员候选人中剔除16名，并在22日前向法院提交一份证人名单。

弗洛伊德去年5月25日在明尼阿波利斯市遭肖万用膝盖压住颈部后死亡，触发全美多地大规模反种族歧视和反暴力执法示威。肖万和其他三名警察事后被解雇。

去年10月，肖万在交纳保释金后获释。他8日身穿蓝色西装、戴口罩出庭。

美联社报道，数以百计民众当天聚集在法院外，不少人举着“为乔治·弗洛伊德伸张正义”的牌子。

陪审团遴选可能需要至少三周，最终选定12名陪审员。开庭陈述预计最早将于本月29日开始。（刘曦）（新华社专特稿）

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