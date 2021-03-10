人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美国“跪颈”执法警察案审理推迟　或追加指控

2021年03月10日07:45 | 来源：新华网
小字号

　　美国警察“跪颈”执法致死非洲裔男子乔治·弗洛伊德一案原定8日启动开庭前陪审团遴选，但因各方就是否增加一项三级谋杀指控存在分歧，遴选当天推迟。

　　德雷克·肖万现年44岁，是明尼苏达州前警察，眼下面临关联弗洛伊德死亡的二级谋杀指控。按法律专家的说法，如果增加三级谋杀指控，能提高定罪概率。

　　在美国明尼苏达州，二级谋杀罪面临最长40年监禁，三级谋杀罪面临最长25年监禁。

　　明尼苏达州亨内平县法官彼得·卡希尔先前驳回对肖万的三级谋杀指控。州上诉法院上周要求他重新考虑是否恢复这项指控。

　　卡希尔8日宣布推迟陪审团遴选。卡希尔说，“除非（州）上诉法院另有指示”，陪审团遴选程序将在当地时间9日上午启动。

　　尽管陪审团遴选尚未正式开始，检察官和肖万的辩护律师8日同意，从50名陪审员候选人中剔除16名，并在22日前向法院提交一份证人名单。

　　弗洛伊德去年5月25日在明尼阿波利斯市遭肖万用膝盖压住颈部后死亡，触发全美多地大规模反种族歧视和反暴力执法示威。肖万和其他三名警察事后被解雇。

　　去年10月，肖万在交纳保释金后获释。他8日身穿蓝色西装、戴口罩出庭。

　　美联社报道，数以百计民众当天聚集在法院外，不少人举着“为乔治·弗洛伊德伸张正义”的牌子。

　　陪审团遴选可能需要至少三周，最终选定12名陪审员。开庭陈述预计最早将于本月29日开始。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部