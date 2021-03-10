在通讯领域工作十几年，我见证了中国半导体技术克服重重困难、步步向前发展的艰辛历程。期待中国政府在“十四五”为半导体等领域的技术创新提供更多政策指引和扶持，也希望中国把更多适合当地的先进技术通过国际合作途径转移到东盟国家，提高科技的辐射能力，推动当地技术进步和经济发展。我愿为中国科技产品出海搭建桥梁。

——老挝广西同乡会会长邓良慧

我虽人在海外，但一直为祖国人民上下一心、团结抗疫取得的成绩叫好。2021年，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，创造了彪炳史册的人间奇迹。希望中国在医疗卫生、社会民生等领域的建设更进一步，祖国同胞的幸福日子越过越好。期待中国加大对外开放，与世界各国合作共赢，把更多中国发展成果推广到全球。

——埃及中国和平统一促进会会长陈建南

政府工作报告提出，中国将优化调整进口税收政策，办好进博会、广交会、服贸会等重大展会，优化区域经济布局，扎实推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等，这将为海外华商开拓中国市场提供良好契机，有助于促进中国与世界各国之间的贸易往来及友好关系。

——马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄

今年政府工作报告再次让国际社会看到中国推动构建人类命运共同体的担当。中国新冠疫苗走向全球市场，帮助各国特别是非洲国家建立健康屏障，为人类战胜新冠肺炎疫情作出重大贡献。同时，中国成功有效的脱贫举措为世界特别是非洲地区提供了值得借鉴的宝贵经验。

——东部非洲中国总商会主席韩军

站在新的历史起点上，中国如何实现进一步发展？政府工作报告回答了华侨华人关切的问题：坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系；全面深化改革开放，持续增强发展动力和活力。中国将依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能；实行高水平对外开放，在更大范围、更宽领域、更深层次参与国际合作。我由衷地为中国点赞，也会向更多海外朋友介绍中国机遇。

——巴西洪门总会会长王文捷

（本报记者 高乔、严瑜、贾平凡采访整理）

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