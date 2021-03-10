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外交部发言人——

共建一带一路为世界发展和人权事业贡献了中国方案

2021年03月10日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月9日电  （记者荣翌）外交部发言人赵立坚9日表示，生存权和发展权是首要基本人权，中方通过与各方共建“一带一路”，为世界发展和人权事业贡献了中国方案与智慧。

　　赵立坚是在当日例行记者会上回答有关“一带一路”的提问时作出上述表示的。

　　赵立坚说，生存权和发展权是首要基本人权。当今世界的许多问题、冲突和危机的根源是发展的不充分、不平衡。中方倡导并推进“一带一路”合作的初心，是本着相互尊重、平等互利的原则，同沿线国家开展合作，助力其发展经济，摆脱贫困，这恰恰是他们最需要的人权。他举例说，中巴经济走廊为巴基斯坦增加250多亿美元直接投资，创造7万多个直接工作岗位。中国开展抗击疫情和新冠疫苗国际合作，向“一带一路”沿线国家雪中送炭，为保护有关国家人民生命权和健康权作出了重要贡献。

　　“事实上，绝大多数国家的广泛共识是，中方通过与各方共建‘一带一路’，为世界发展和人权事业贡献了中国方案与智慧。”赵立坚说，“一带一路”为沿线国家带去的是互利合作和发展机遇。中方愿同合作伙伴一道，将“一带一路”真正打造成合作之路、健康之路、增长之路和复苏之路，为全球抗击疫情、促进经济复苏增长贡献更多力量。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月10日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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