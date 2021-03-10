本报北京3月9日电 3月9日，国务委员兼外长王毅应约同波兰外长拉乌通电话。

王毅表示，上周两国元首通话，增进了双方互信，巩固了中波传统友谊。双方还就加强中国—中东欧国家合作、携手战胜疫情等达成重要共识。我们要以此为指引，不折不扣抓好落实，认真规划和积极拓展后疫情时代各领域交流合作，让中波关系为中国—中东欧国家合作提供动力，又通过中国—中东欧国家合作为中波关系开辟新的前景。

王毅说，疫情暴发以来，中波双方相互理解、相互支持，在分享疫情防控经验、采购关键防疫物资、推动复工复产等方面开展了良好合作。中方将继续支持波政府和人民为有效控制疫情、保持经济社会正常运转所付出的努力。

拉乌表示，波方高度重视发展对华关系，愿根据两国元首通话达成的共识，加强双方在经贸、疫情防控等方面合作，共同推进中国—中东欧国家合作，相信经过疫情考验，波中关系会更加巩固。

王毅还向波方介绍了中方关于涉港、涉疆问题的立场，强调不干涉内政是联合国宪章的规定，也是国际关系基本准则。相信波兰和其他国家都能秉持客观立场，采取公正态度。

拉乌重申波方尊重中国的主权和领土完整。

《 人民日报 》（ 2021年03月10日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)