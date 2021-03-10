顺 通

老挝人民革命党祝贺中国共产党建党100周年，高度赞赏以习近平同志为核心的中共中央带领中国人民取得举世瞩目的发展成就，感谢中国党和政府为老挝抗击新冠肺炎疫情和经济社会发展提供的支持和帮助，坚信在以习近平同志为核心的中共中央带领下，中国人民一定会取得全面建设社会主义现代化国家新成就。

老挝人民革命党愿同中国共产党加强治国理政交流，推进落实构建老中命运共同体行动计划，推动两国深化各领域务实合作，在两国建交60周年之际共同办好老中友好年，谱写老中关系新篇章。

作为社会主义友好邻邦，老方高度重视同中方加强治国理政经验交流，全面学习借鉴习近平新时代中国特色社会主义思想。特别是经过抗击新冠肺炎疫情斗争，我们更加深刻地体会到习近平总书记人民至上的执政理念，更加深刻地认识到社会主义制度的优越性，更加坚定了走社会主义道路的决心和信心。在习近平总书记关于构建人类卫生健康共同体理念指引下，中方在自身抗疫的同时，向包括老挝在内的国际社会提供无私支援，体现了大党格局、大国气度。老方对此高度赞赏和衷心感谢，愿同中方共同努力，不断推进老中命运共同体建设，为维护和发展社会主义事业作出新的更大贡献。

我认真阅读了《习近平谈治国理政》，这部重要著作内容十分丰富，既包括坚持和加强党的全面领导、完善和发展国家制度和治理体系，也包括推动构建人类命运共同体、推进“一带一路”建设等内容，反映了中国共产党探索、深化和总结治国理政规律的不懈努力和最新成果，展现了中国共产党与时俱进的理论品格，我们表示由衷钦佩。《习近平谈治国理政》一直是老方研究和发展党和国家建设理论的重要参考文献。

中共十九届五中全会胜利召开并审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》意义重大，展示了中国取得的历史性发展成就，描绘了中国踏上新征程的宏伟画卷，体现了中国继续扩大对外开放的坚定决心和推动构建人类命运共同体的大国担当。中国进入新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，将为世界带来新机遇、新发展、新前景。

（作者为老挝人民革命党中央对外联络部部长）

《 人民日报 》（ 2021年03月10日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)