本报驻南非记者 李滢嫣

“无论是合作应对埃博拉疫情，还是携手抗击新冠肺炎疫情，非洲与中国始终并肩作战，共克时艰。”纳米比亚外交部前常务秘书、驻南非公署高级专员恩吉维特近日接受本报记者采访时表示，非洲与中国是好朋友、好兄弟、好伙伴，非中友谊历经风雨必将更加牢固。

非中友好源远流长。已近古稀之年的恩吉维特说，非中人民在争取民族解放、捍卫国家主权的斗争中相互支持，在发展经济、建设国家的道路上相互帮助。非中合作堪称当今国际合作的典范，在国际舞台上发挥着越来越重要作用。

“在当前国际形势下，非中深化合作弥足珍贵。它是构建更加紧密的非中命运共同体的生动体现，为国际社会树立了团结抗疫的典范，提振了全球战胜疫情的信心。”恩吉维特表示，中国以实际行动支持和帮助非洲国家抗疫，非洲人民深受感动。希望国际社会各方继续加强合作，力争尽早控制住全球疫情。

恩吉维特曾多次到访中国。他回忆起参观温州一家高端制衣企业的情景：“明亮的厂房，整齐排列的生产设备，勤劳高效的车间员工，还有制作出的精美衣服，都让我印象十分深刻。”恩吉维特表示，纳米比亚和中国企业之间的投资合作正在深入推进。“如今，在中国企业带动下，我们的纺织和成衣制造业有了很大进步。非中携手合作、互利共赢的平台极其广阔。”

恩吉维特表示，非中双方不断加强友好合作，既符合双方的根本利益，也有利于世界的和平与发展。中非合作论坛成立以来取得了丰硕成果。“我希望双方在中非合作论坛框架下进一步加强协作，扎实推进非中全面战略合作伙伴关系，共创非中合作更加美好的明天。”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2021年03月10日 03 版）

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