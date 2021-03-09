中新社巴黎3月9日电 (记者 李洋)经济合作与发展组织(经合组织)当地时间9日上调2021年世界经济增长预期至5.6%。

经合组织当天发布最新经济展望报告指出，随着新冠疫苗接种的逐步展开和多国部署经济刺激计划，全球经济前景将有望获得改善。

经合组织将2021年世界经济增长预期从4.2%调高至5.6%，同时将2022年的世界经济增长预期由3.7%提高至4%。报告预测，全球经济产出在2021年年中将超过新冠疫情暴发前的水平。

报告同时警告全球经济增长前景仍面临巨大挑战。报告认为，各国目前需要采取的最关键措施是确保将必要资源用于生产和接种疫苗。如果疫苗接种进度缓慢或变异新冠病毒传播影响疫苗的效果，经济增长将可能放缓。

经合组织首席经济学家劳伦斯·布恩表示，如果一个国家实施的疫苗接种进度快，该国就有望更快重启经济。她认为欧洲应当继续加快疫苗接种速度。经合组织还呼吁发达国家在疫苗的生产和分配方面加大对贫困国家的支持力度。

经合组织调高了大部分经济体的2021年增长预期，将2021年美国经济增长预期从3.2%上调至6.5%，这是基于美国计划推出1.9万亿美元的经济刺激计划。报告认为大规模经济刺激计划将帮助美国创造更多就业机会，但也会提高美国的通货膨胀率。

经合组织调高了欧元区的经济增长预期，认为欧元区2021年和2022年分别可以实现3.9%和3.8%的经济增长。经合组织还预计2021年日本经济增长2.7%，韩国经济增长3.3%。

经合组织敦促各国继续推进经济结构性改革，同时加强在疫情应对等方面的国际合作。(完)

(责编：赵欣悦、杨光宇)